A freira francesa Geneviève Jeanningros, de 81 anos, emocionou-se profundamente durante a cerimônia de despedida de Papa Francisco na basilica de São Pedro.

Pouco após o pontífice ser colocado no altar, a religiosa foi levada até o cordão de proteção, onde permaneceu por vários minutos, quebrando o protocolo para se aproximar do caixão. Com uma mochila verde nas costas, ela orou e chorou, sem ser interrompida, numa demonstração de profunda devoção.

La monja Genevieve Jeanningros se salta el protocolo y se para al lado del féretro del Papa para llorar por su amigo. La monja lleva 56 años atendiendo comunidades de homosexuales y transexuales deambulantes y los llevaba al Papa para que les orara. Exclusiva de @Atita__ News. pic.twitter.com/ZTXA8924Qg — Oscar L. Fontán Sede Vacante (@OLFResurrection) April 23, 2025

Geneviève é parte da fraternidade das Irmãzinhas de Jesus, e lidera um projeto de acolhimento para minorias sociais em Roma, incluindo transgêneros, prostitutas e circenses. Ela mora em um trailer na periferia da capital italiana e já levou diversas pessoas de sua comunidade para audiências com o Papa no Vaticano, onde sempre foi recebida com atenção e respeito.

A conexão de Geneviève com o Papa vem de uma história que ultrapassa o tempo do pontificado. Ela é sobrinha de Léonie Duquet, uma das freiras francesas sequestradas na Argentina durante a ditadura militar, em 1977, e que desapareceu sem deixar rastros.

Seu trabalho, sempre voltado para os mais marginalizados, inclui ações práticas como o auxílio a trabalhadores de parques de diversões e a comunidade trans, especialmente durante a pandemia.

A freira sempre teve acesso privilegiado ao Papa, incluindo a organização de sua última visita ao parque de diversões de Ostia, em que Francisco abençoou uma estátua da "Virgem protetora do espetáculo itinerante e do circo".