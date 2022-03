Gabriel Boric toma posse como presidente mais jovem do Chile

Gabriel Boric Font, de 36 anos, tomou posse nesta sexta-feira, 11, como presidente do Chile, após ser eleito em disputadas eleições em dezembro passado.

Boric se torna assim o presidente mais jovem da história do Chile. O novo presidente, eleito pela coalizão de esquerda Apruebo Dignidad, recebeu a faixa do então presidente e rival político, Sebastian Piñera, de direita.

A cerimônia começou por volta das 12h (horário de Brasília), e acontece ainda no começo desta tarde (veja ao vivo no vídeo abaixo).

Ex-líder estudantil e deputado desde 2014, Boric ganhou projeção durante manifestações nacionais de estudantes em 2011, assim como outros líderes de sua geração, como a deputada Camila Vallejo e o deputado Giorgio Jackson - ambos ativos na campanha de Boric e agora ministros do governo.

A eleição de Boric é símbolo de uma geração de estudantes que foram às ruas do Chile ao longo dos últimos anos, culminando nos protestos massivos que varreram o país em 2019.

Boric foi eleito com a maior participação popular da história do Chile, onde as eleições são facultativas, e se tornou também o presidente mais votado da história da democracia chilena.

Foram às urnas 8 milhões de pessoas, mais de 55% de participação. Boric venceu o segundo turno em 19 de dezembro contra o ultradireitista José António Kast, com 55,9% dos votos.

No primeiro turno, houve alta abstenção entre jovens, o que impactou Boric, que terminou dois pontos atrás de Kast. No segundo, a história se inverteu, mostrando um claro conflito geracional na preferência do eleitorado chileno.

Quando foi eleito no ano passado, Boric tinha ainda 35 anos, e acaba de completar 36, em 11 de fevereiro.

Boric nasceu na cidade de Punta Arenas, no sul do Chile e a 3.000 quilômetros de Santiago, de uma família de ascendência croata (daí vem o sobrenome).

Sua origem longe da capital foi considerada também um dos pontos fortes da candidatura, à medida em que os políticos progressistas de Santiago têm dificuldades históricas para chegar aos "rincões" do Chile. Boric exerce o cargo de deputado desde 2014 eleito por sua região, Magallanes y de la Antártica Chilena, e para onde se deslocou para votar no fim de semana.

Uma vez eleito, Boric nomeou um gabinete amplamente diverso, com maioria de mulheres e uma série de nomeados representantes de minorias chilenas. "Estou profundamente orgulho deste gabinete. Profundamente orgulho de que sejam mais mulheres do que homens, graças ao movimento feminista", disse hoje, em uma de suas poucas falas durante a cerimônia.

A pasta do Tesouro, uma das mais importantes diante da transição econômica que o país precisará fazer pós-pandemia, ficará nas mãos do até agora presidente do Banco Central, Mario Marcel, o que foi visto como uma escolha moderado no novo gabinete.

Dentre as promessas do novo governo está implementar um modelo de bem-estar social no Chile, país que nas últimas décadas foi um dos grandes modelos neoliberais no mundo.

Após os protestos de 2019, os chilenos também votaram em 2020 em um referendo para substituir a atual Constituição, herdada da ditadura de Augusto Pinochet.

Agora, caberá a Boric supervisionar o restante da Constituinte e a implementação da nova Carta Magna. A Convenção foi eleita com maioria progressista, e deverá trazer mudanças profundas, dos costumes, como apoio ao aborto, ao papel do Estado, como em saúde, educação e Previdência.

Convidados

O vice-presidente Hamilton Mourão viajou a Santiago para representar o Brasil na posse. O presidente Jair Bolsonaro, que já criticou Boric publicamente no passado, não foi à cerimônia.

Participam da cerimônia de posse mais de 20 convidados internacionais e boa parte dos líderes latino-americanos incluindo os presidentes argentino, Alberto Fernández, o peruano Pedro Castillo e o rei Felipe VI da Espanha.

A ex-presidente brasileira Dilma Rousseff também esteve presente, assim como o senador e atual pré-candidato colombiano de esquerda, Gustavo Petro.

Esteve também presente Isabel Allende, sobrinha de Salvador Allende, presidente destituído pelo golpe militar de Pinochet no país. Allende, que é escritora, fez parte da delegação dos Estados Unidos, onde vive há mais de 30 anos.

*Matéria em atualização. Mais informações em instantes