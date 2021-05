G-20 prepara apoio para passaportes da vacina

As 20 maiores economias do mundo apoiam medidas para introduzir os chamados passaportes da vacina com o objetivo de impulsionar as viagens e o turismo, destacando que a retomada é essencial para a recuperação econômica global, segundo minuta da declaração vista pela Bloomberg.

Ministros do Turismo em reunião virtual na terça-feira, a primeira realizada sob a presidência da Itália no G-20 - o fórum que reúne as principais economias do mundo -, disseram que o cenário para o setor, abalado pelos lockdowns da pandemia, permanece “altamente incerto”, de acordo com a minuta, que está sujeita a alterações.

A contribuição do setor de viagens e turismo para o PIB global caiu 49%, para US$ 4,7 trilhões em 2020, em comparação com o ano anterior, causando a perda de 62 milhões de empregos, de acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Os gastos de visitantes internacionais diminuíram 69%, uma queda sem precedentes.