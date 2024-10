Fórum Latino-Americano de Economia Verde abre com pedido de sustentabilidade com urgência

O 2º Fórum Latino-Americano de Economia Verde teve início nesta terça-feira, 1º, na cidade de São Paulo, para discutir os efeitos da crise climática, cada vez mais visíveis na região, e com um apelo por ações urgentes em prol da sustentabilidade.

Entre esta terça-feira e amanhã, representantes de organizações internacionais, autoridades regionais e especialistas em meio ambiente abordarão os desafios enfrentados pela América Latina na redução das emissões de carbono e as oportunidades de investimento sustentável.

O presidente da Agência EFE, Miguel Ángel Oliver, advertiu, na abertura do evento, que a América Latina é uma "região-chave" para a sustentabilidade de um planeta cada vez mais assolado por desastres naturais.

"O futuro está em jogo, não apenas para a humanidade, mas também para o grande patrimônio" da Terra, alertou Oliver.

Gustavo Sperandio, representante regional da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), comentou que a história da humanidade está vivendo "um momento crucial", no qual a sustentabilidade "é um imperativo para o desenvolvimento econômico e social".

"É fundamental que unamos forças com os governos, o setor privado e a sociedade civil para construir um modelo econômico que respeite os limites do planeta e promova o bem-estar de todos", opinou.

O fórum realizou sua primeira edição em 2023 e cresce neste ano, com dois dias de discussões, discursos de autoridades e seis painéis de debates temáticos.

O primeiro dia contou com a participação do ministro da Agricultura do Chile, Esteban Valenzuela, que falou sobre os esforços que seu país está fazendo para promover a produção agrícola sustentável do ponto de vista ambiental, social e econômico.

As discussões neste primeiro dia têm como foco o desenvolvimento sustentável nas cidades amazônicas e a gestão de recursos hídricos.

O fórum é patrocinado pela ApexBrasil e pela Norte Energia, operadora de Belo Monte, a quarta maior usina hidrelétrica do mundo, com o apoio da Vivo e da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil.