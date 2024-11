Filipinas evacuam 2.500 pessoas e se preparam para a chegada do tufão Toraji

As autoridades das Filipinas evacuaram neste domingo 2.500 pessoas, enquanto se preparam para a chegada do tufão Toraji, que atingirá na segunda-feira a ilha de Luzon, a mais populosa do arquipélago e onde fica a capital, Manila.

Toraji, batizado no país como Nika, estava na tarde de hoje - ainda na condição de forte tempestade tropical, sendo que deverá se transformar em um tufão nas próximas horas - a cerca de 380 quilômetros a leste de Luzon, com ventos constantes de 110 quilômetros por hora e rajadas de até 135 km/h, segundo detalhou o Serviço Meteorológico.

Segundo a previsão da entidade, o tufão atingirá o território filipino na manhã ou no início da tarde de segunda-feira, entre as províncias de Isabela e Aurora, antes de enfraquecer à medida que atravessa a ilha.

Durante uma reunião informativa que contou com a presença de representantes do governo e das principais agências de socorro e emergência, o ministro do Interior, Jonvic Remulla, afirmou que cerca de 2.500 pessoas já foram evacuadas das aldeias por onde se prevê que o tufão passe.

“O terreno nestas zonas está muito saturado (de água) e o risco de deslizamentos é muito elevado (…) Não podemos deixar de salientar: as ordens de evacuação são importantes”, destacou o ministro.

As autoridades pediram aos residentes das áreas impactadas que se preparassem para fortes chuvas e a possibilidade de deslizamentos de terra.

Este tufão chega ao país dias depois de a tempestade Yinxing ter atingido na quinta-feira a parte norte do arquipélago, deixando cerca de 261 mil pessoas afetadas e uma desaparecida, segundo a última contagem oficial.

Entre o final de outubro e o início de novembro, a tempestade Trami e o supertufão Kong-rey deixaram, segundo números combinados, 158 mortos, 132 feridos e 22 desaparecidos.

As Filipinas sofrem cerca de 20 tufões e tempestades tropicais por ano, especialmente na estação chuvosa, que geralmente começa em junho e termina em novembro ou dezembro.