Exportações chinesas aumentam 8,1% em abril, apesar da guerra comercial com os EUA

A China informou nesta sexta-feira que suas exportações cresceram 8,1% em abril, em relação ao mesmo período do ano anterior, superando com folga as previsões de especialistas que esperavam impactos da guerra comercial com os Estados Unidos.

As duas maiores potências econômicas do mundo iniciam neste fim de semana, na Suíça, negociações sobre essa disputa, que provocou uma queda de 17,6% nas exportações chinesas para os EUA no mês passado.