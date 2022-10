Explosão destrói parte de ponte de Kerch que liga Crimeia à Rússia

Um caminhão-bomba causou, neste sábado, um incêndio e o desabamento de parte da ponte de Kerch, que liga a Crimeia à Rússia, danificando uma importante via de abastecimento entre Moscou e o sul da Ucrânia. Autoridades russas dizem que o caminhão explodiu, incendiando sete tanques de combustível em trens de carga.

O presidente do parlamento regional da Crimeia, apoiado pelo Kremlin, acusou imediatamente a Ucrânia, embora o Kremlin não tenha atribuído a culpa ao país em guerra. Autoridades ucranianas já haviam feito ameaças de ataque à ponte, mas Kiev, até o momento, não reivindicou a responsabilidade. O ato ocorreu um dia depois que o presidente russo, Vladimir Putin, completou 70 anos. Putin ordenou uma investigação oficial sobre a causa do incêndio.

A ponte rodoviária e ferroviária é a mais longa da Europa, com 19 quilômetros, e foi construída por ordem do presidente Vladimir Putin e inaugurada em 2018. Se trata da única via ligando a Crimeia à Rússia, usada principalmente para transportar equipamentos militares para as forças armadas russas na Ucrânia.

LEIA TAMBÉM

ONU alerta para riscos após Rússia tomar maior usina nuclear da Europa

Rússia finaliza anexação de quatro regiões da Ucrânia