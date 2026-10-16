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Vaticano divulga primeiras imagens do Papa Leão XIV após operação no pulmão; veja fotos

Leão XIV celebrou missa em uma sala preparada no 10º andar do hospital Hospital Gemelli, em Roma, para funcionários

Papa celebrou missa aos funcionários do hospital Hospital Gemelli, em Roma. Foto: VaticanNews

Papa celebrou missa aos funcionários do hospital Hospital Gemelli, em Roma. Foto: VaticanNews

Juliana Colombo
Juliana Colombo

Editora

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 15h43.

Última atualização em 16 de outubro de 2026 às 16h06.

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O Vaticano informou nesta sexta-feira, 16, que os exames feitos pelo papa Leão XIV confirmam melhora contínua do estado geral de saúde. Internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde terça-feira (13), ele foi operado para retirar um adenocarcinoma de pulmão e já voltou a realizar as atividades diárias sem ajuda.

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, o pontífice fez exames de sangue e uma radiografia de tórax na manhã desta sexta. Ele segue em sessões de fisioterapia respiratória. O comunicado afirma que a recuperação pós-operatória permite ao papa cumprir sua rotina “com total autonomia”.

Celebrou missa no hospital

Ao meio-dia, Leão XIV celebrou uma missa em uma sala preparada no 10º andar do hospital. Participaram integrantes das equipes médica e de enfermagem que estavam de folga e membros da Gendarmaria do Vaticano. Na homilia, o papa agradeceu a médicos, enfermeiros e auxiliares pelo trabalho diário e, em especial, pelos cuidados que recebeu.

O Vaticano também confirmou que o Angelus de domingo, 18,  será realizado. Não detalhou, porém, em que formato o papa participará da oração.

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