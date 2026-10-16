Vaticano divulga primeiras imagens do Papa Leão XIV após operação no pulmão; veja fotos

O Vaticano informou nesta sexta-feira, 16, que os exames feitos pelo papa Leão XIV confirmam melhora contínua do estado geral de saúde. Internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde terça-feira (13), ele foi operado para retirar um adenocarcinoma de pulmão e já voltou a realizar as atividades diárias sem ajuda.

Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, o pontífice fez exames de sangue e uma radiografia de tórax na manhã desta sexta. Ele segue em sessões de fisioterapia respiratória. O comunicado afirma que a recuperação pós-operatória permite ao papa cumprir sua rotina “com total autonomia”.

Celebrou missa no hospital

Ao meio-dia, Leão XIV celebrou uma missa em uma sala preparada no 10º andar do hospital. Participaram integrantes das equipes médica e de enfermagem que estavam de folga e membros da Gendarmaria do Vaticano. Na homilia, o papa agradeceu a médicos, enfermeiros e auxiliares pelo trabalho diário e, em especial, pelos cuidados que recebeu.

O Vaticano também confirmou que o Angelus de domingo, 18, será realizado. Não detalhou, porém, em que formato o papa participará da oração.