EUA sancionam autoridades e empresas envolvidas com ajuda da Coreia do Norte à Rússia

O governo dos Estados Unidos impôs sanções econômicas a nove indivíduos e sete entidades por fornecerem apoio financeiro e militar à Coreia do Norte, incluindo alguns militares envolvidos no envio de tropas à Rússia para ajudar na guerra na Ucrânia.

O Departamento do Tesouro americano disse em um comunicado na noite de segunda-feira, 16, que as medidas foram em resposta à "escalada de provocações e posturas militares hostis da Coreia do Norte, que estão exacerbando as tensões globais e desestabilizando a paz e a segurança regional".

A nota menciona em particular os lançamentos de mísseis balísticos em outubro e novembro e o envio de mais de 11.000 soldados, armas e munições para a Rússia para sua guerra de invasão na Ucrânia.

"As contínuas ações provocativas do regime de Kim (Jong-un), incluindo seu mais recente teste de mísseis balísticos intercontinentais e seu crescente apoio militar à Rússia, minam a estabilidade da região e sustentam a contínua agressão de (Vladimir) Putin na Ucrânia”, disse no comunicado o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley. T. Smith.

"Os Estados Unidos continuam comprometidos em interromper as redes de facilitação e aquisições ilícitas que permitem essas atividades desestabilizadoras", acrescentou.

Entre as empresas sancionadas estão as instituições financeiras Golden Triangle Bank (GTB) e Korea Mandal Credit Bank (KMCB), bem como a empresa de comércio exterior Okryu Trading Company (Okryu), além das empresas russas que enviam petróleo para a Coreia do Norte Vostok Trading LLC, DV Ink LLC e Novosibirskoblgaz LLC, juntamente com a Sibregiongaz.

Também foram sancionados Ri Chang Ho, chefe do Gabinete Geral de Reconhecimento da Coreia do Norte (RGB) e um dos generais conhecidos por acompanhar as tropas enviadas para apoiar a Rússia na Ucrânia, e o ministro da Defesa Nacional da Coreia do Norte, Ro Kwang Cho.

Kim Geum Cheol, presidente da Universidade Militar Kim Il-sung; Im Song Jin, professor de física na universidade; Pak Jong Chon, vice-presidente da Comissão Militar Central do estado de partido único do país, e o general Kim Yong Bok também estão na lista, juntamente com outros funcionários e representantes de empresas.