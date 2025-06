EUA lançaram 6 bombas anti-bunker e 30 mísseis Tomahawk em ataque ao Irã

Os Estados Unidos usaram "entre cinco e seis bombas anti-bunker", lançadas por bombardeiros B-2, além de cerca de 30 mísseis Tomahawk lançados de submarinos e contratorpedeiros, no ataque a três instalações nucleares no Irã, disse o apresentador da Fox News, Sean Hannity, após conversar com o presidente dos EUA, Donald Trump.

"Inicialmente, especulou-se que seriam necessárias apenas duas (bombas anti-bunker). Acontece que eles usaram de cinco a seis, lançadas por bombardeiros furtivos B-2 dos EUA", disse Hannity após sua conversa com o presidente.

Ele também afirmou que as instalações nucleares de Natanz e Estefan "foram destruídas com 30 mísseis Tomahawk lançados por submarinos americanos a cerca de 640 quilômetros de distância", bem como por navios da Marinha.

Ataque a Fordow

Além dessas duas instalações, os Estados Unidos também bombardearam a instalação de Fordow, de grande valor para o programa nuclear iraniano que Washington busca destruir. Segundo fontes consultadas pela Fox News,

Fordow, a principal fortificação do Irã em seu programa de enriquecimento de urânio, foi completamente destruída nos ataques, segundo Hannity, algo que Trump repetiu ao republicar uma fonte da internet que afirmou, sem fontes, que "Fordow se foi".

O fato de os EUA terem usado seis bombas pesadas para destruir bunkers implicaria que sobrevoaram o Irã com três bombardeiros B-2 de última geração, que, segundo o próprio Trump, já estavam fora do espaço aéreo iraniano no momento do anúncio.

A Casa Branca vinha considerando um ataque ao Irã há vários dias, em meio ao atual conflito entre Israel e o Irã.

Neste sábado, em um exercício histórico de dissimulação, os EUA permitiram que observadores detectassem vários B-2 a caminho do Pacífico, o que significou uma janela muito mais tardia para o ataque do que realmente aconteceu.

De acordo com a Fox, os bombardeiros, na verdade, voaram secretamente para o leste, em direção ao Atlântico, a partir de uma base aérea em Whiteman, Missouri, de forma mais direta e rápida em direção ao Irã.