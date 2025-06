EUA entram no conflito e atacam instalações nucleares no Irã, anuncia Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em uma postagem em seu perfil no Truth Social que os Estados Unidos realizaram um ataque bem-sucedido contra três instalações nucleares no Irã neste sábado, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan.

Trump afirmou que todos os aviões já haviam saído do espaço aéreo iraniano e que a carga completa de bombas foi lançada no principal site, Fordow. Trump parabenizou os militares americanos, destacando que "não existe outro exército no mundo capaz de realizar tal missão", e concluiu com um apelo: "Agora é o momento para a paz".

"Concluímos nosso ataque muito bem-sucedido aos três sites nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan. Todos os aviões já estão fora do espaço aéreo iraniano. Uma carga completa de BOMBS foi lançada no site principal, Fordow. Todos os aviões estão a caminho de casa com segurança. Parabéns aos nossos grandes Guerreiros Americanos. Não há outro exército no mundo que poderia ter feito isso. AGORA É O MOMENTO PARA A PAZ! Obrigado pela atenção a este assunto", escreveu o presidente.

Os três locais mencionados por Trump como alvos do ataque na noite de sábado incluem os dois principais centros de enriquecimento de urânio do Irã: a instalação subterrânea em Fordow e a planta maior em Natanz, que já havia sido atingida por Israel alguns dias antes com armas de menor porte.

O terceiro local, situado perto da histórica cidade de Esfahan, é considerado o local onde o Irã armazena urânio enriquecido a níveis próximos ao de material para bombas, o que foi confirmado por inspetores há apenas duas semanas. A destruição desses sites representaria um grande retrocesso no programa nuclear iraniano por vários anos, a menos que existam outras instalações não detectadas.

Antes do ataque, uma frota de bombardeiros B-2, capazes de transportar bombas para destruir abrigos, foi rastreada ao seguir para o oeste, partindo do Missouri, com a previsão de que estivessem a caminho de Guam. Não se sabe se esses foram os aviões usados para a missão.