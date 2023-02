EUA estudam revogar licenças de exportações à chinesa Huawei

O governo do presidente americano, Joe Biden, estuda revogar licenças de exportações de fornecedores americanos para vendas à companhia chinesa de telecomunicações Huawei Technologies, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. A medida seria parte de um aperto mais amplo ao comércio de tecnologia por questões de segurança nacional.

O governo já havia indicado anteriormente que estava considerando não conceder novas licenças de exportação a empresas como Qualcomm e Intel, que fornecem chips para smartphones e outros tipos de dispositivos. A ação abrangeria produtos que usam tecnologia 5G avançada, assim como produtos 4G mais antigos. A nova medida levaria a um passo adiante ao revogar licenças já concedidas.

"A política que permitia as exportações para a Huawei está sendo suspensa", disse uma ex-autoridade de segurança familiarizado com as deliberações políticas do governo. "A Casa Branca agora está dizendo ao Comércio: 'Corte as vendas de 4G, chegou a hora de causar mais dor à Huawei, de tentar finalizar sua morte'", disse o ex-funcionário.

O subsecretário de indústria e segurança do Departamento de Comércio, Alan Estevez, disse a parlamentares que as regras de licenciamento estabelecidas no governo do ex-presidente Donald Trump, que permitiam a venda de tecnologia abaixo da 5G para a Huawei, está entre as políticas que estão sendo reavaliadas. Ele disse que a administração Biden também está considerando a implantação de controles de exportação adicionais.