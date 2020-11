Em meio à tensão provocada pelas eleições, o governo americano divulga nesta sexta-feira, dia 6, o nível de emprego de outubro. A expectativa é de um crescimento em relação a setembro, quando a taxa de desemprego diminuiu 0,5 ponto percentual e ficou 7,9%.

O número de desempregados caiu de 12,6 milhões de pessoas em setembro, segundo o Departamento do Trabalho. Já foram recuperados 11,4 milhões dos 22 milhões de empregos perdidos nos primeiros meses do ano, no auge da pandemia, refletindo uma melhora na economia.

As maiores preocupações são, agora, com a segunda onda do coronavírus e do impacto econômico de uma judicialização das eleições.

Nesta semana, houve um aumento de cerca de 91.200 casos diários da covid-19, 51% a mais do que nas últimas semanas anteriores. O vírus segue se espalhando por todo o país.

Apesar da melhora em setembro em relação ao mercado de trabalho, houve um certo esfriamento em comparação à evolução dos últimos meses. A taxa de desemprego atual continua bem maior do que a de fevereiro , de 3,5%, antes do início da pandemia.

Caso o aumento da propagação da covid-19, que também atinge a Europa, a projeção dos índices econômicos para 2021 poderá ser revista.

Em outubro, novos picos de infecção atingiram praticamente todo o país. Já foram abertos hospitais de campanha no Wisconsin e no Texas. Em alguns Estados, como o Wisconsin e Illinois, o governo local decidiu impor novas restrições à atividade econômica.