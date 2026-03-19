Principais índices de ações europeus caem até 1,4% com guerra no Irã

A escalada de conflitos na região do Oriente Médio, em meio a ataques à infraestrutura do setor de energia do Irã e do Catar, levou à queda das ações europeias nesta quinta-feira, 19.

Os principais índices do continente tiveram perdas pouco depois da abertura do pregão. No Reino Unido, o FTSE recuou 1,15%; na Alemanha, o DAX, -1,4%; na França, o CAC 40, -1%; e na Itália, o FTSE MIB, -1,2%.

No foco das baixas, encontravam-se as empresas de mineração. O Stoxx Europe Basic Resources recuou 4,5%, com forte queda no preço à vista do ouro, 2,6%, e da prata, 6,9%.

Companhias do setor como a Antofagasta e a Fresnillo, listadas no FTSE 100, contaram com queda de 6%, apoiadas na intensificação do medo da inflação e da alta no preço da energia, o que afetaria margens, segundo fontes consultadas pela CNBC.

Também operavam em queda no início do pregão todos os outros setores.

Escalada da guerra

Israel lançou ataques contra o campo de gás de South Pars, no Irã, na quarta-feira, 18.

O país que fechou o Estreito de Ormuz, por outro lado, retaliou com mísseis contra o terminal de gás natural liquefeito (GNL) de Ras Laffan, no Catar.

Se o Irã continuar a atacar instalações de energia por lá, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, relatou que destruiria "completamente o campo de gás de South Pars."

Com isso, os preços do petróleo voltaram a subir, passando dos US$ 116 por barril.

Deciões monetárias

Os mercados estão atentos, também, às decisões monetárias dos grandes bancos centrais da Europa, com decisões sobre os juros a caminho no Banco Central Europeu (BCE), Banco da Inglaterra, Risbank e Banco Nacional Suíço hoje.

A expectativa, segundo fontes ouvidas pela CNBC, é de que as instituições mantenham o patamar das taxas estáveis em todos os setores.

Os formuladores de políticas devem aguardar o desenrolar do conflito para avaliar impactos no crescimento e nas perspectivas de inflação.

Outros mercados caem

Já os futuros das ações apresentaram, ainda, queda no fechamento do último pregão. O Dow Jones Industrial Average caiu cerca de 1,6%.

O impacto decorreu de um relatório de preços ao produtor positivo e maiores expectativas de inflação do Federal Reserve (Fed), banco central estadunidense.

O medo é que a guerra no Irã leve à economia dos EUA à estagflação, ou seja, um período de menor crescimento e maior pressão de preços.

Acompanhando as perdas em Wall Street, os mercados da Ásia-Pacífico também caíram.