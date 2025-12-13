EUA anuncia acordo com México sobre disputa por água

O governo dos Estados Unidos anunciou na noite de sexta-feira (12) que chegou a um acordo com o México para encerrar a disputa sobre o cumprimento do tratado bilateral de divisão de água. A informação foi divulgada pelo Departamento de Agricultura dos EUA.

Segundo o comunicado, os dois países acertaram medidas para garantir o fornecimento de recursos hídricos a agricultores e pecuaristas americanos e para que o México cubra o déficit de água registrado no Texas, conforme prevê o Tratado de 1944. O acordo vale tanto para a safra agrícola atual quanto para o déficit acumulado da safra anterior.

Na segunda-feira (9), o presidente Donald Trump acusou o México de descumprir o tratado, que estabelece a obrigação dos Estados Unidos de fornecer 1,85 bilhão de metros cúbicos de água do rio Colorado e, em contrapartida, do México entregar 432 milhões de metros cúbicos do rio Grande. Trump chegou a ameaçar impor tarifas ao país vizinho em resposta ao atraso.

De acordo com autoridades americanas, o México acumulou um déficit superior a um bilhão de metros cúbicos de água nos últimos cinco anos. Em publicação nas redes sociais, Trump afirmou que o descumprimento do acordo afetava diretamente a produção agrícola e a pecuária no Texas.

O Departamento de Agricultura informou que, como parte do acerto, o México concordou em fornecer 250 milhões de metros cúbicos de água a partir da próxima semana para reduzir o atraso no cumprimento do tratado.