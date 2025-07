Coca-Cola não poderá mais ser comprada com benefício social nos EUA; entenda

Os americanos que recebem assistência alimentar deveriam poder usar esse dinheiro para comprar refrigerantes? A partir de 2026, a resposta em seis estados será não. Pelo menos outros seis propuseram restrições semelhantes, e alguns estados também estão proibindo a compra de doces.

Mensalmente, mais de 40 milhões de americanos de baixa renda utilizam o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNPA, em inglês), anteriormente conhecido como vale-alimentação, para comprar parte de seus mantimentos.

Atualmente, os dólares do SNAP podem ser usados para comprar qualquer alimento ou bebida em um supermercado, exceto bebidas alcoólicas ou pratos quentes. A maioria das propostas atuais para eliminar refrigerantes do SNAP vem de estados com forte presença republicana, mas as linhas partidárias não são claras. A cidade de Nova York solicitou uma exclusão semelhante em 2010 e o Maine também o fez em 2015, mas ambos tiveram a permissão negada pelo Departamento de Agricultura.

A recente iniciativa republicana para proibir refrigerantes no SNAP coincide com mudanças no financiamento e nos requisitos de trabalho do programa, por meio do projeto de lei do presidente Trump, que podem fazer com que milhões de americanos percam benefícios. O novo escrutínio sobre os refrigerantes também levanta questões mais fundamentais sobre o propósito do SNAP: restringir o que você pode comprar com assistência alimentar é uma política de saúde pública de senso comum ou um exagero que penaliza os pobres?

Kristen Chevrier, deputada estadual republicana de Utah, disse que patrocinou a legislação estadual para aproximar o SNAP da missão que ele representa. "Se estamos financiando alimentos desprovidos de valor nutricional por meio do SNAP, estamos basicamente endossando esses alimentos como suplementos nutricionais", disse ela.

Mesmo com a legislação, as mudanças nos programas estaduais do SNAP precisam ser aprovadas pelo Departamento de Agricultura. A secretária da agência, Brooke Rollins, incentivou os estados a se candidatarem, referindo-se aos esforços estaduais como experimentos inovadores em saúde pública. O secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., frequentemente participa das mensagens públicas.

Em uma coletiva de imprensa anunciando as primeiras isenções para excluir refrigerantes a serem aprovadas pelo USDA, Brooke disse: "Não é uma questão de estado azul ou vermelho; isso é fazer a América saudável novamente, trabalhando em todos os partidos".

Embora o governo federal pague pelos benefícios do SNAP, os estados administram os programas e emitem cartões de Transferência Eletrônica de Benefícios, semelhantes aos cartões de débito. A partir do próximo ano, em seis estados (Arkansas, Idaho, Iowa, Indiana, Nebraska e Utah), os clientes que usarem um cartão EBT para compras de supermercado precisarão pagar separadamente por refrigerantes, assim como fariam hoje por cerveja ou papel higiênico.

O Colorado é o único estado sob controle democrata a solicitar uma isenção para excluir refrigerantes em 2025. O estado também propôs expandir o SNAP para cobrir alimentos quentes de supermercados, como frango assado ou sopa — que o SNAP atualmente exclui porque são considerados mais como comida de restaurante do que comida preparada ou consumida em casa. Eric Maruyama, porta-voz do governador Jared Polis, do Colorado, disse que o governador “há muito tempo acredita que seria benéfico aumentar o consumo de alimentos mais saudáveis”.

O objetivo do SNAP

A discordância sobre quanto controle o governo deve exercer sobre os gastos do SNAP se resume à crença dos formuladores de políticas de que a missão do Programa de Assistência Nutricional Suplementar é suplementar a nutrição ou prestar assistência. Tom Vilsack, que foi secretário de agricultura nos governos Obama e Biden, disse que os benefícios do SNAP têm como objetivo complementar o orçamento alimentar das pessoas, não cobrir todos os seus gastos. "Não paga a alimentação de todos o mês inteiro", disse ele. "Então, o que impediria as pessoas de gastarem seu próprio dinheiro com bebidas açucaradas ou refrigerantes? A ideia de restringi-los por motivos nutricionais realmente não é um motivo válido." O benefício médio do SNAP é de US$ 180 (cerca de R$ 1.000) por mês por pessoa, o que normalmente cobre cerca de 63% do orçamento de alimentação de uma pessoa. Uma pesquisa do Departamento de Agricultura constatou que as famílias que participam do SNAP gastam cerca de 5% de seu orçamento alimentar com refrigerantes, um pouco mais do que os 4% das famílias que não participam do SNAP. Remover os refrigerantes do SNAP poderia dissuadir as pessoas de comprar bebidas açucaradas, pois elas teriam que ser pagas com recursos próprios. Mas muitos podem decidir fazê-lo mesmo assim. Acadêmicos não têm certeza se a remoção de refrigerantes do SNAP melhoraria a saúde pública. Os dados são escassos: nenhum estado testou uma mudança, e pesquisadores não podem remover os benefícios de um estudo devido aos danos arbitrários que isso pode causar. Lisa Harnack, professora da Escola de Saúde Pública da Universidade de Minnesota, encontrou uma maneira de testar o conceito identificando pessoas elegíveis para o SNAP, mas não inscritas. Ela criou um "programa semelhante ao SNAP" que oferecia a algumas pessoas os benefícios normais do SNAP e outros benefícios semelhantes, mas excluía refrigerantes (os participantes ainda podiam comprar qualquer outro alimento que quisessem com seu próprio dinheiro). Seu primeiro estudo constatou menor ingestão calórica e melhor nutrição entre as pessoas que não podiam comprar refrigerantes com seus benefícios, mas seu estudo de acompanhamento não. Ela afirmou que não havia consenso sobre qual seria o efeito na saúde da exclusão dos refrigerantes, apenas que "há um consenso de que precisamos de mais e melhores pesquisas". Hilary Seligman, que estuda saúde pública e nutrição na Universidade da Califórnia, em São Francisco, foi autora de um artigo em 2014 que modelou o impacto da remoção de bebidas açucaradas do SNAP. O estudo concluiu que isso provavelmente reduziria as taxas de obesidade — mas, mesmo assim, a professora Seligman disse estar preocupada que as proibições estaduais causem mais mal do que bem. “O problema do consumo de refrigerantes nos EUA não são os usuários do SNAP”, disse ela. “Se tentarmos resolver esse problema usando o SNAP como alavanca, de forma que apenas os usuários do SNAP sejam afetados, o que provavelmente faremos é apenas aumentar o estigma para aqueles que estão tentando sobreviver.” Kristen, representante do estado de Utah, afirmou que a medida para excluir refrigerantes do SNAP "não tem como alvo ninguém" e que buscava maneiras de promover a saúde e, ao mesmo tempo, proteger o dinheiro do contribuinte. Ela afirmou que outras maneiras de coibir o consumo de refrigerantes, incluindo um imposto sobre refrigerantes, eram "ideias que valem a pena explorar". Vilsack afirmou que sua alternativa preferida era incentivar uma alimentação mais saudável, em particular expandindo um programa frequentemente chamado de "double-up bucks" (dinheiro dobrado). Quarenta e sete estados oferecem aos usuários do SNAP a opção de receber o dinheiro de volta após a compra de frutas e vegetais em determinados estabelecimentos. Usuários do SNAP que compram US$ 10 em vegetais, por exemplo, receberiam um crédito de US$ 10 para comprar mais vegetais na próxima visita. Mas o programa tem escopo limitado e conta com apenas cerca de 750 mil domicílios participantes, contra mais de 22 milhões de domicílios inscritos no SNAP.

O Departamento de Agricultura parece ansioso para aprovar mais isenções para excluir refrigerantes. Um porta-voz da agência disse que "continua a colaborar extensivamente com cada estado em suas propostas", embora não tenha divulgado um cronograma para aprovações futuras. As isenções aprovadas até o momento são legalmente temporárias. A isenção de Utah, por exemplo, define um período piloto de dois anos que precisaria ser renovado posteriormente.

Kathleen Merrigan, que foi secretária adjunta da Agricultura no governo de Vilsack, disse estar preocupada com a possibilidade de as restrições a refrigerantes e salgadinhos estarem relacionadas aos esforços republicanos para reduzir o SNAP em geral: "Isso é motivado por um esforço de corte orçamentário ou pela melhoria da saúde dos americanos? Acho que essa é uma distinção muito importante para se fazer às pessoas."

Em 2010, o Departamento de Agricultura, sob o comando de Vilsack, negou uma isenção que permitiria à cidade de Nova York, então sob o comando do prefeito Michael R. Bloomberg, excluir refrigerantes dos benefícios do SNAP. Merrigan diz que agora se arrepende dessa decisão. "Foi por um período de dois anos, em um local discreto", disse. "E teríamos alguns dados que nos ajudariam a entender onde estamos hoje."