Espanha teme “efeito estádio” durante eclipse total de 2026

Demanda turística relacionada ao eclipse em 2026 na Espanha sobe mais de 800% e autoridades montam estratégia nacional.

Regiões montam planos próprios para lidar com trânsito, hospedagem e aglomerações. (Getty Images/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 11h45.

No dia 12 de agosto de 2026, a Espanha será palco de um eclipse solar total, um dos eventos astronômicos mais relevantes do século, que tem provocado intensa mobilização de autoridades, empresas de turismo e comunidades científicas. As estimativas são de que a fase de totalidade dure até 2 minutos e 18 segundos em alguns pontos, tornando o fenômeno especialmente valioso para cientistas.

O governo espanhol já orienta as comunidades autônomas a elaborar planos próprios para lidar com o fluxo de visitantes, garantir infraestrutura e coordenar a segurança.

Uma comissão interministerial, liderada pelo Secretário de Estado de Ciência, foi criada para coordenar esforços entre ministérios, regiões e municípios. O objetivo é articular ações em mobilidade, emergência, divulgação científica e sustentabilidade ambiental durante o fenômeno.

A ministra de Ciência, Diana Morant, destacou que o plano nacional precisa garantir tanto a segurança quanto apoio logístico para suportar uma provável onda de turismo astronômico. 

O eclipse gerou um aumento recorde na procura por hospedagem: segundo a Airbnb, a demanda por acomodações rurais nas zonas de observação saltou 830%. Regiões como Aragão, Catalunha, Ilhas Baleares e Comunidade Valenciana estão entre as mais cotadas para receber visitantes.

A faixa de totalidade cruzará partes de Astúrias, Cantábria, Castela e Leão, La Rioja e ilhas Baleares.
Em Astúrias, o governo local já monta um grupo multidisciplinar para preparar ações em saúde, turismo, segurança e educação.

Já a Catalunha, por sua vez, planeja postos oficiais de observação, distribuição de óculos solares especiais e uma campanha de divulgação científica liderada pelo Instituto de Estudos Espaciais (IEEC). 

As autoridades espanholas alertam para os riscos logísticos: estradas, estacionamentos e pontos de observação podem enfrentar congestão massiva em regiões remotas e de difícil acesso.

Para evitar colapsos, já estão sendo desenhados protocolos de emergência, incluindo atendimento médico, controle de multidões e planos para dispersar o público por diferentes mirantes.

Universidades, observatórios e centros de divulgação científica estão organizando eventos educativos e simuladores para tornar o eclipse uma plataforma de engajamento público com a astronomia.

O Governo de Catalunha, por exemplo, vê o evento como uma oportunidade para consolidar o turismo astronômico local e inspirar futuros cientistas.

De acordo com o Instituto Geográfico Nacional (IGN), o eclipse será visível em quase toda a metade norte da península, mas seu momento de totalidade ocorrerá pouco antes do pôr do sol — exigindo boa visibilidade para o oeste.

