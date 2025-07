Moradores abandonam casas no Sul da França devido a incêndio que devasta 2 mil hectares de floresta

Um incêndio destruiu na segunda-feira, 7, 2 mil hectares de floresta nos arredores de Narbona, no sul da França, e obrigou à evacuação dos moradores de uma comunidade onde as chamas chegaram até as casas.

"O fogo continua ativo e avança em direção à comuna de Bages. O vento diminuiu, o que permite aos bombeiros trabalharem melhor", disse à AFP Lucie Roesch, secretária-geral da prefeitura de Aude.

Mais de mil bombeiros foram mobilizados para impedir que as chamas atinjam os bairros do sul de Narbona e as vilas de Bages e Peyriac-de-Mer.

Em Bages, ao sul de Narbona, Nathalie Bueno está devastada. A administradora contou que o fogo destruiu sua casa e um estábulo onde estavam 43 cavalos.

"Perdi tudo. Estou no carro com meus seis cachorros. Alguns cavalos morreram no incêndio, mas os vizinhos nos ajudaram a salvar cerca de 30", contou a mulher de 60 anos.

Dezenas de pessoas ficaram presas na rodovia A9, que liga a França à Espanha. Algumas passaram a noite nos próprios carros, e 150 pessoas foram acolhidas no parque de exposições de Narbona; outras, em salas ou ginásios de comunidades vizinhas.

O incêndio começou por volta das 15h de segunda-feira (hora local), por razões desconhecidas, em uma propriedade vinícola próxima ao maciço de Corbières, e se espalhou rapidamente, alimentado por ventos fortes de até 90km/h, informou o meteorologista Adrien Warnan.

Milhares de pessoas confinadas por incêndio florestal na Espanha

Quase 18.000 pessoas foram confinadas preventivamente devido a um incêndio florestal que queimou quase 3.000 hectares perto de Tarragona, na região espanhola da Catalunha, informaram as autoridades nesta terça-feira, 8.

O incêndio, que começou em Pauls, na comarca do Baix Ebre, "afeta uma superfície de 2.900 hectares de terreno majoritariamente florestal", anunciaram as autoridades da Catalunha na rede social X.

Quase 18.000 pessoas que moram em áreas próximas foram confinadas, principalmente devido à fumaça, informou a Proteção Civil.

"Fechem as portas e janelas e não saiam para a rua. Em caso de emergência, liguem para o número 112", recomendou a Proteção Civil na rede social X.

*Com o Globo e AFP.