Escalada de tensão no Oriente Médio cancela voos para Beirute

Nos últimos dias, o Oriente Médio tem sido palco de uma crescente tensão entre Israel e o grupo armado Hezbollah, situação que atingiu um novo pico de preocupação internacional após um ataque mortal nas Colinas de Golã. A recente escalada de violência, que resultou na morte de 12 crianças e adolescentes, levou a uma série de cancelamentos e atrasos de voos para Beirute, capital do Líbano. Companhias aéreas internacionais, preocupadas com a segurança de seus passageiros e tripulações, decidiram suspender suas operações para a região em resposta aos riscos crescentes. As informações são das agências EFE e Reuters.

A situação no Líbano tornou-se ainda mais precária com as contínuas trocas de fogo entre Hezbollah e as forças militares israelenses desde o início da guerra em Gaza. O Aeroporto Internacional Rafic Hariri, em Beirute, é a única porta de entrada aérea do país e já foi alvo durante a guerra civil e em conflitos anteriores com Israel.

Companhias afetadas

A Air France anunciou a suspensão de seus voos entre Paris-Charles de Gaulle e Beirute nos dias 29 e 30 de julho de 2024. "A Air France está monitorando a situação no Líbano em tempo real", afirmou a empresa.

O grupo Lufthansa, incluindo suas subsidiárias Swiss e Eurowings, também decidiu suspender todos os voos de e para Beirute até 5 de agosto. Um porta-voz do grupo explicou que a decisão foi tomada devido aos desenvolvimentos recentes no Oriente Médio.

A Middle East Airlines (MEA), companhia aérea libanesa, informou que as interrupções em sua programação estão relacionadas a riscos de seguros. A MEA atrasou a partida de alguns voos previstos para aterrissar em Beirute durante a noite, com novos atrasos anunciados para voos programados para segunda-feira.

Além disso, a Turkish Airlines cancelou dois voos na noite de domingo, conforme mostrado no painel de informações de voos do Aeroporto Internacional de Beirute e no site de rastreamento de voos Flightradar24. Outras companhias aéreas, como SunExpress, AJet, Aegean Airlines, Ethiopian Air e MEA, também cancelaram voos programados para aterrissar em Beirute na segunda-feira (29).

Contexto

A recente escalada de tensão começou com um ataque de foguete nas Colinas de Golã, que gerou temores de um conflito em larga escala entre Israel e o Hezbollah, apoiado pelo Irã. O ataque foi o mais mortal em Israel ou em território anexado por Israel desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, que desencadeou a guerra em Gaza, agora estendida para várias frentes.

Em resposta ao ataque nas Colinas de Golã, o gabinete de segurança de Israel autorizou o governo a retaliar. O Hezbollah negou responsabilidade pelo ataque. A situação já afetou voos e o transporte marítimo na região, inclusive durante ataques recíprocos de drones e mísseis entre Israel e Irã em abril.

O Aeroporto Internacional Rafic Hariri, em Beirute, é o único aeroporto do Líbano e já foi alvo durante a guerra civil do país e conflitos anteriores com Israel, incluindo a guerra de 2006 entre o Hezbollah e Israel.

Impacto

Os passageiros afetados pelos cancelamentos foram notificados por e-mail e mensagens telefônicas pelas respectivas companhias aéreas. A segurança dos passageiros e das tripulações continua sendo a prioridade absoluta das companhias aéreas, que seguem monitorando a situação geopolítica na região para ajustar suas operações conforme necessário.

À medida que a situação continua a se desenvolver, mais alterações nos voos podem ocorrer, e os viajantes são aconselhados a verificar o status de seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto. A escalada do conflito ressalta a volatilidade da região e a necessidade de medidas rápidas e eficazes para garantir a segurança de todos os envolvidos.