Erupção na Indonésia já deixou 14 mortos e dezenas de feridos

A erupção do vulcão Semeru matou pelo menos 14 pessoas e feriu dezenas na ilha de Java, informou a agência de desastres da Indonésia (BNPB, na sigla em língua local) neste domingo, enquanto equipes de resgate procuravam vítimas sob camadas de cinzas, às vezes cavando com as próprias mãos.

Semeru, a montanha mais alta de Java, ergueu torres de cinzas e nuvens quentes no sábado que cobriram vilas próximas na província de Java Oriental e fizeram com que pessoas fugissem em pânico.

A erupção destruiu edifícios e uma ponte estratégica que conecta duas áreas no distrito vizinho de Lumajang com a cidade de Malang, disseram autoridades.

Um funcionário da BNPB disse em entrevista coletiva no fim do domingo (horário local) que 14 pessoas foram mortas, nove das quais foram identificadas, e 56 pessoas ficaram feridas, a maioria delas queimadas.

Cerca de 1.300 pessoas tiveram de sair de suas casas, enquanto nove pessoas permanecem desaparecidas, disse a BNPB.