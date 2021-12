Vulcão na Indonésia expele nuvem gigante e deixa um morto; veja vídeo

O vulcão Semeru, na ilha de Java, na Indonésia, entrou em erupção neste sábado, causando a morte de uma pessoa e deixando outras 41 feridas, enquanto expelia enormes nuvens de cinza e fumaça, afirmaram autoridades.

Vídeos compartilhados por funcionários de emergência mostraram os moradores correndo, enquanto enormes colunas de fumaça e cinzas cobriam as aldeias próximas na província de Java Oriental.

16.50

BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang telah menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi@PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u — jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

O subchefe do distrito de Lumajang, Indah Masdar, afirmou em entrevista coletiva que uma pessoa morreu e outras 41 sofreram queimaduras.

As autoridades estavam montando tendas de evacuação, disse a agência de mitigação de desastres do país (BNPB). No entanto, as evacuações foram obstruídas por uma forte fumaça, disse o chefe da BNPB, Surahyanto.

A AirNav Indonesia, que controla o espaço aéreo da Indonésia, disse em um comunicado que a erupção “não casou um impacto significativo” nos voos.

Semeru, o mais alto da ilha de Java, é um dos quase 130 vulcões ativos na Indonésia. Entrou em erupção em janeiro, sem causar vítimas.