Epicentro da covid-19 no mundo, EUA recebe ajuda da Nova Zelândia

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, revelou nesta segunda-feira, 23, que colocou o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, em contato com autoridades de saúde do país para compartilhar estratégias sobre como combater a pandemia de coronavírus.

A Nova Zelândia é considerada um caso de sucesso no combate ao coronavírus. Nesta segunda-feira apenas dois novos casos de covid-19 foram registrados, informaram as autoridades de saúde do país. Desde o início da pandemia o país registrou 2030 casos e 25 mortes.

O sucesso da Nova Zelândia foi atribuído a testagem em massa — 1,2 milhão de testes foram realizados até agora —, comunicação clara sobre medidas de saúde pública e um sistema de teste-rastreamento-isolado estabelecido desde o início.

Enquanto a pandemia avança nos Estados Unidos, passando de 12 milhões de casos e 260.000 mortes, Biden começou a se reunir com sua força-tarefa contra o coronavírus, enquanto o presidente Donald Trump contesta o resultado das eleições americanas e não adota medidas para conter o avanço da pandemia.