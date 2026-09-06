Enviados de Trump chegam à Ucrânia após reunião com Putin

Os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram neste domingo, 6, à Ucrânia com uma proposta que, segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca encerrar o conflito com a Rússia.

A viagem ocorreu um dia depois de Witkoff e Kushner se reunirem com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou. Os dois chegaram de trem a Kiev, segundo constatou um jornalista da AFP na estação ferroviária da capital ucraniana, e devem se encontrar com o presidente Volodimir Zelensky.

Esta é a primeira visita a Kiev de Witkoff, empresário próximo de Trump, e de Kushner, genro do presidente americano, desde que começaram a atuar como mediadores no conflito.

Desde que retornou à Casa Branca, no início de 2025, Trump promoveu diversas rodadas de negociações para tentar encontrar uma solução para a guerra, iniciada com a invasão russa da Ucrânia em 2022. As iniciativas, porém, ainda não produziram avanços concretos.

Trump não informou se a proposta apresentada pelos enviados inclui uma eventual cessão de territórios pela Ucrânia, possibilidade sugerida anteriormente pelo presidente americano.

“Temos uma ideia para a paz”, declarou Trump.

Putin suspende bombardeios contra Kiev por três dias

Durante as novas conversas, Putin determinou a suspensão dos bombardeios contra Kiev por três dias, de sábado a segunda-feira. Zelensky anunciou a interrupção dos ataques contra Moscou pelo mesmo período.

Na capital russa, Witkoff e Kushner “discutiram planos substanciais para os próximos passos, que serão anunciados nas próximas semanas, e esperam ter reuniões igualmente produtivas amanhã (domingo) na Ucrânia”, informou um funcionário da Casa Branca em comunicado enviado à AFP.

O assessor do Kremlin Yuri Ushakov classificou a reunião entre os representantes de Trump e Putin como “construtiva, extremamente franca e baseada na confiança”.

“Os representantes americanos prepararam-se minuciosamente para esta viagem. Não apenas reiteraram seu interesse habitual em um fim rápido das hostilidades, mas também apresentaram uma série de ideias sobre possíveis caminhos para um acordo”, afirmou Ushakov.

Segundo o assessor, a parte russa “expressou confiança na realização dos objetivos estabelecidos”. Ele não detalhou quais seriam esses objetivos.

“A situação, é claro, não é simples”, declarou Putin aos dois enviados em uma ampla sala do Kremlin, segundo imagens divulgadas pela televisão estatal russa.

Enviados americanos viajaram à Ucrânia pela Polônia

Zelensky afirmou que chegou a ser considerada a possibilidade de Kushner e Witkoff viajarem diretamente de Moscou para Kiev de avião, o que representaria uma medida excepcional.

A aeronave oficial dos Estados Unidos que transportava os dois enviados aterrissou nas primeiras horas deste domingo em Rzeszów, na Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, segundo o serviço de monitoramento aéreo FlightRadar24.

Autoridades e figuras públicas de alto escalão que visitam a Ucrânia normalmente seguem de trem a partir de países vizinhos. Os aeroportos ucranianos permanecem fechados desde o início da guerra.

Witkoff e Kushner já participaram de negociações relacionadas às tréguas em Gaza e entre Estados Unidos e Irã. Os dois também viajaram diversas vezes a Moscou em tentativas diplomáticas anteriores.

Rússia e Ucrânia mantêm ataques em outras regiões

Apesar da suspensão temporária dos ataques contra Kiev e Moscou, as hostilidades continuam em outras regiões dos dois países.

Entre a noite de sábado e a manhã deste domingo, Moscou atacou a Ucrânia com 108 drones e mísseis, segundo a força aérea ucraniana. A instituição afirmou ter derrubado a maior parte dos projéteis e informou que 11 localidades foram atingidas.

O Exército russo declarou ter neutralizado 258 drones ucranianos lançados contra o território do país durante a noite.

Um incêndio atingiu uma empresa na cidade russa de Riazan, de acordo com o governador regional. O veículo russo Astra afirmou que o local era uma refinaria.

Pelo menos três civis ficaram feridos na Ucrânia em ataques ocorridos entre a noite e a manhã de domingo. Na região russa de Belgorod, um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um drone ucraniano atingir o veículo em que estavam, segundo as respectivas autoridades locais.

Em Kiev, a chegada dos enviados americanos foi recebida com ceticismo por Iaroslav, morador da cidade de 29 anos. Ele avaliou que a visita representa mais uma das “múltiplas iniciativas diplomáticas” já realizadas.

“Por enquanto, não desperta nenhuma esperança. Já houve negociações demais”, declarou à AFP, sem informar seu sobrenome.

(Com informações da AFP)