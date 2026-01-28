Mundo

Energia solar lidera expansão da matriz energética chinesa em 2025

Capacidade instalada chegou a 640 milhões de kW em 2025, alta de 22,9% na comparação anual

Energia solar: China avança em investimento na matriz renovável (zhongguo/Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 15h11.

A China ampliou a capacidade de geração de energia em 2025, com destaque para a energia solar, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pela Administração Nacional de Energia (NEA). O crescimento contribuiu para a expansão da capacidade total instalada do país ao longo do ano.

Ao final de 2025, a capacidade total instalada de geração de energia da China alcançou 3,89 bilhões de quilowatts (kW), o que representa um aumento de 16,1% em relação a 2024. A energia solar registrou o maior avanço da matriz energética, com crescimento de 35,4%, elevando a capacidade instalada para 1,2 bilhão de kW.

A energia eólica também apresentou expansão. A capacidade instalada chegou a 640 milhões de kW em 2025, alta de 22,9% na comparação anual, conforme os dados da NEA.

O levantamento mostrou ainda que a utilização média cumulativa dos equipamentos de geração de energia, considerando usinas com potência nominal igual ou superior a 6.000 kW, foi de 3.119 horas em 2025. O volume representa uma redução de 312 horas em relação a 2024.

Com esses avanços, a China mantém o maior sistema de energia renovável do mundo e reforça a ampliação da participação de fontes limpas em sua matriz energética.

