Encontro de Trump e Zelensky será domingo na Flórida, diz Kiev

O presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, e o presidente americano, Donald Trump, vão se reunir no domingo, na Flórida, para falar sobre as negociações para por fim ao conflito com a Rússia, indicou Kiev nesta sexta-feira, 26. “O encontro está previsto para domingo”, disse um assessor de Zelensky.

Mais cedo, o próprio Zelensky afirmou que muito pode ser decidido antes do Ano Novo em relação aos esforços diplomáticos para pôr fim à guerra.

No Telegram, o presidente ucraniano escreveu que foi informado por seu chefe de negociações, Rustem Umerov, sobre os contatos regulares mantidos com os emissários americanos.

"Não desperdiçamos um único dia. Combinamos uma reunião no mais alto nível, com o presidente Trump, em um futuro próximo", afirmou o dirigente ucraniano. "Muita coisa pode ser decidida antes do Ano Novo", disse Zelensky.

Conversa por telefone

Zelensky conversou por telefone nesta quinta-feira, 25, com os emissários da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner.

"Foi uma conversa realmente boa: muitos detalhes; há boas ideias, falamos sobre elas. Há algumas novas ideias nossas sobre como nos aproximarmos de uma paz real e isso se refere a formatos, refere-se a reuniões e, claro, aos prazos", disse o líder ucraniano em seu discurso de ontem à população.

"Claro, ainda temos que trabalhar em algumas questões delicadas. Mas, junto com a parte americana, sabemos como garantir que tudo isso aconteça. As próximas semanas também podem ser intensas", antecipou.

Nesta semana, Zelensky apresentou pela primeira vez em detalhes o plano de paz de 20 pontos elaborado de forma conjunta por Kiev e Washington, que inclui um pacto de não agressão e garantias de segurança para Kiev.

No entanto, ainda há questões em aberto, como as concessões territoriais reivindicadas por Moscou ou a gestão da usina nuclear de Zaporizhzhya, atualmente sob controle russo.

*Com informações de EFE e AFP