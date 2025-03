Empresas dos EUA lideram participação no Fórum de Desenvolvimento da China 2025

O Fórum de Desenvolvimento da China 2025 ocorreu em Pequim nos dias 23 e 24 de março, reunindo líderes de grandes corporações, instituições de pesquisa e organizações internacionais. O evento refletiu o crescente interesse em ampliar investimentos na China, com as empresas dos EUA liderando a participação.

Participação de multinacionais e temas discutidos

Na manhã de 23 de março, o evento teve sua cerimônia de abertura e um painel sobre políticas macroeconômicas. Entre os destaques, estavam Tim Cook, CEO da Apple, e Roland Busch, presidente do conselho da Siemens, que compartilharam suas visões sobre o futuro do mercado chinês. Além deles, mais de cem representantes de multinacionais e instituições acadêmicas marcaram presença, reforçando o compromisso de suas empresas com o mercado chinês.

Expansão de investimentos e inovação

Durante o intervalo para café, executivos interagiram com a mídia e outros profissionais do setor, destacando planos de expansão e inovação no país. O CEO global da Amway, Michael Nelson Bast, afirmou que a China é o maior mercado da empresa e elogiou as políticas do governo chinês para atrair investimentos estrangeiros de longo prazo. Bast anunciou que a Amway destinará RMB 2,1 bilhões para produção, tecnologia e inovação nos próximos cinco anos, além de inaugurar uma nova fazenda e um centro de pesquisa e desenvolvimento na província de Sichuan.

O impacto da inteligência artificial na economia global

O CEO da Qifu Technology abordou o impacto da inteligência artificial (IA) na economia global, destacando que a revolução tecnológica atual tem potencial para impulsionar ainda mais o crescimento econômico. Para as empresas, isso exige investimentos contínuos em inovação e na integração da IA com diferentes setores.

Interesse crescente no mercado chinês

As empresas dos Estados Unidos formaram o maior grupo de participantes no evento. A presença crescente de multinacionais no fórum também reflete um interesse crescente pelo mercado chinês. O número de empresas participantes pela primeira vez atingiu um recorde, o que destaca a China como um dos principais destinos para investimentos estrangeiros.