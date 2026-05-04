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Zelensky anuncia cessar-fogo temporário após Rússia declarar trégua; medida vale a partir de quarta

Segundo o presidente ucraniano, o Kremlin estabeleceu uma trégua unilateral prevista para 8 e 9 de maio

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de maio de 2026 às 19h49.

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O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, declarou nesta segunda-feira, 4, que o país implementará um cessar-fogo entre os dias 5 e 6 de maio. A decisão ocorre após a Rússia anunciar uma trégua unilateral prevista para 8 e 9 de maio, período que coincide com as celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial.

O governo russo indicou que poderá realizar “um ataque maciço com mísseis” caso a medida não seja respeitada pelo lado ucraniano. A sinalização ocorre em meio à ausência de coordenação direta entre os dois países sobre os termos da pausa no conflito.

Em publicação na rede social X, Zelensky afirmou que Kiev não recebeu uma proposta formal de Moscou sobre “as modalidades de uma cessação das hostilidades”. Segundo o presidente ucraniano, essa ausência de definição levou à adoção de uma iniciativa própria.

De acordo com Zelensky, o cessar-fogo ucraniano terá início “a partir da meia-noite entre 5 e 6 de maio”. A medida estabelece um calendário distinto daquele anunciado pela Rússia, evidenciando a falta de alinhamento entre as partes sobre a interrupção temporária das operações militares.

"Nesse sentido, anunciamos um regime de silêncio a partir de 00h da noite do dia 5 para 6 de maio", escreveu o presidente ucraniano na postagem.

Apesar do anúncio, Volodimir Zelensky não especificou um prazo para o cessar-fogo, mas disse que a Ucrânia "agirá simetricamente a partir do momento determinado".

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