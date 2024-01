Eleições nos EUA: Trump vence primárias em New Hampshire, projeta imprensa americana

O ex-presidente Donald Trump venceu as primárias em New Hampshire, realizadas nesta terça-feira, 23, apontam projeções da agência Associated Press e da CNN, a partir dos resultados iniciais da apuração e de pesquisas de boca-de-urna.

Trump chegou à frente de Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, que se tornou sua única rival de peso pela nomeação do partido. Com 25% dos votos apurados, Trump tinha 53,5% dos votos, ante 45,6% de Haley.

Uma vitória robusta do ex-republicano pode dificultar o prosseguimento da campanha de Haley. Os números finais serão conhecidos nas próximas horas.

Em discurso logo após a divulgação da vitória, Haley parabenizou Trump e disse que não irá desistir. "New Hampshire é a primeira [primária] da nação, não a última. Essa corrida está longe de acabar, tem muitos estados pela frente", disse. Ela fez também ataques ao rival. "Trump é o único republicano no país que Joe Biden pode vencer", afirmou.

O ex-presidente acumula duas vitórias na etapa de primárias. Na semana passada, foi o mais votado no caucus de Iowa, com 51% de preferência, 30 pontos à frente de Ron DeSantis, que desistiu da corrida após o resultado. DeSantis declarou apoio a Trump, mas ele tinha números baixos nas pesquisas em New Hampshire.

Nos últimos dias, Trump intensificou os ataques à Haley. Ele buscou destacar a questão de ela ser filha de indianos, de modo pejorativo, ao chamá-la de "Nimrata", sendo que seu primeiro nome é Niramata. O ex-presidente tem como uma das principais bandeiras de campanha dificultar a entrada de imigrantes no país.

Haley também defende endurecer o combate à imigração irregular. O tema é um dos que mais mobilizam os eleitores republicanos.

O resultado desta terça mostra que os processos na Justiça contra Trump, assim como seus esforços para tentar reverter o resultado de 2020, não afetaram seu apoio entre os eleitores do partido. Com isso, cresce a expectativa de que as primárias sejam decididas logo, talvez ainda em fevereiro.

A próxima etapa da disputa republicana será em 8 de fevereiro, com um caucus em Nevada. Depois, haverá primárias na Carolina do Sul em 24 de fevereiro. Esta segunda votação é considerada crucial, pois a Carolina do Sul é o estado natal de Nikki Haley e pode ter ali uma votação mais expressiva. Por outro lado, se ela for mal no estado que governou, pode selar o fim da campanha.

Como as primárias funcionam?

As primárias servem para que cada partido escolha seu candidato para as eleições presidenciais dos EUa. As votações são feitas em datas diferentes em cada estado. Cada uma delas dá direito a um número diferente de votos de delegados nas convenções partidárias, marcadas para o meio do ano, onde os candidatos finais serão aclamados.

Cada estado tem regras próprias para organizar a votação. Em New Hampshire, qualquer eleitor pode votar na primária do partido que preferir. Em outros estados, apenas eleitores afiliados ou registrados antes por cada partido podem participar.

Ra