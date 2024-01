Eleições nos EUA: Nikki Haley vai para o tudo ou nada contra Trump; ouça

As eleições americanas de 2024 se aproximam da segunda etapa, com as primárias em New Hampshire, na terça, 23. No lado republicano, Donald Trump e Nikki Haley vêm subindo os ataques um contra o outro.

Trump busca uma segunda vitória robusta, após o bom desempenho em Iowa, enquanto Haley quer ganhar eleitores para chegar bem em segundo lugar ou vencer, pois sabe que um mau resultado pode afundar sua campanha, ao afastar doadores e apoio político.

No terceiro episódio do podcast "Eleições nos EUA - O Caminho para a Casa Branca", o professor Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital, analisa o cenário para as próximas primárias, comenta os números das pesquisas e conta o que tem ouvido dos bastidores das campanhas.

O episódio debate também como os eleitores reagiriam em caso de condenação de Trump, o que esperar das primárias democratas e se candidatos independentes podem acabar influenciando a disputa final

Assista abaixo e ouça também no Spotify: