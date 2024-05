Como o julgamento de Trump e protestos afetam as eleições dos EUA?

Nas últimas três semanas, o ex-presidente Donald Trump tem comparecido a um tribunal para ser julgado em seções quase diárias. Ele é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a responder a um processo criminal. No entanto, o julgamento até agora tem mexido pouco com a preferência dos eleitores.

"As pesquisas nacionais mostraram uma melhora numérica do Biden em relação ao Trump. O agregador FiveThirtyEight está dando 41,5% para Trump, ante 40,5% para Joe Biden. O nível de visão desfavorável do Trump está em 53%, e de favorável caiu um pouquinho, mas na margem de erro, de 43% para 42%. Na prática, não mexeu praticamente nada", analisa Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital, no novo episódio da série O Caminho para a Casa Branca. Veja a íntegra abaixo:

Sobre o impacto dos protestos nas universidades, Moura avalia que a resposta é mais complexa. "Obviamente isso não ajuda o governo Biden. O número de eleitores de origem árabe no estado de Michigan, que é um dos que vão decidir a eleição, está em torno de 220 mil, que estão amplamente descontentes em relação à postura do governo Biden em relação ao conflito."

No entanto, Moura pondera que os manifestantes nas universidades são, em sua maioria, pessoas de alta renda e alta escolaridade, um perfil distante da média dos americanos que formam o eleitorado que vai às urnas.

No programa, o professor também comenta como Robert Kennedy Jr., candidato independente, pode afetar a disputa deste ano, e o que prestar atenção na eleição nas próximas semanas.

O Caminho para a Casa Branca é um programa coproduzido pela EXAME e pela Gauss Capital. Veja os programas anteriores no canal do YouTube da EXAME. Ouça também no Spotify.