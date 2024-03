Eleições nos EUA: julgamento de Trump é marcado para 15 de abril

Um juiz do estado de Nova York definiu na última segunda-feira, 25, que o ex-presidente Donald Trump será julgado por ocultação de fundos no dia 15 de abril. A decisão aumenta as chances de que o republicano enfrente pelo menos um veredicto que possa complicar sua tentativa de retomar à Casa Branca.

Em outro tribunal de Nova York, também na segunda-feira, uma decisão em um outro caso deu a Trump um respiro financeiro, enquanto ele tenta construir um fundo para sua campanha e manter intacto seu império imobiliário.

As duas decisões destacaram os múltiplos perigos legais que o candidato republicano enfrenta ao tentar recuperar a Casa Branca do presidente democrata Joe Biden.

No caso de ocultação de fundos, Trump é acusado de alterar criminalmente registros comerciais para encobrir um pagamento de US$ 130 mil à estrela pornô Stormy Daniels, pouco antes das eleições de 2016.

Os advogados de Trump dizem que o pagamento foi feito para poupar a ele e à sua família o constrangimento, e não para ajudá-lo a vencer as eleições.

Depois que o juiz Juan Merchan definiu a data de 15 de abril, Trump se gabou de que o caso poderia reforçar sua campanha, dizendo à imprensa local que: “Isso também pode me tornar mais popular porque as pessoas sabem que é uma farsa”.

Trump acusou Biden de travar uma caça às bruxas legal contra ele e acusou o juiz de corrupção, sem fornecer provas de nada disso.

No entanto, pesquisas de opinião Reuters/Ipsos revelaram que um quarto dos republicanos e metade dos independentes disseram que não votariam em Trump se um júri o condenasse por um crime.

Trump disse que não deveria ser julgado durante uma campanha política, e seus advogados apresentaram uma série de moções para atrasar ou inviabilizar os casos.

Da forma como está agora, apenas o caso de Nova Iorque tem a garantia de ir a julgamento antes de novembro, isto é, antes do pleito presidencial.

Trump também enfrenta dois julgamentos criminais que o acusam de tentar subverter sua derrota nas eleições de 2020 para Biden, e outro que o acusa de conduta inapropriada com informações confidenciais depois de deixar a Casa Branca em 2021.

Ele se declarou inocente de todas as acusações contra ele.

Todos esses casos envolvem alegações mais pesadas do que o caso de Nova Iorque, que decorre de tentativas de encobrir um suposto caso extraconjugal.

Mas os eleitores poderão não saber antes de Novembro se Trump é culpado de subverter a democracia ou de violar a segurança nacional ao armazenar segredos de estado inadequadamente.

O caso de subversão eleitoral federal está suspenso enquanto se aguarda a revisão do Supremo Tribunal, enquanto outro caso de subversão eleitoral na Geórgia foi adiado durante meses devido a possível conflito de interesses entre procuradores e advogados. O caso dos documentos federais também foi adiado pelas contestações legais de Trump.

Os advogados de Trump ganharam algumas semanas adicionais para analisar as provas fornecidas ao estado pelos procuradores federais que optaram por não apresentar acusações depois de investigarem o pagamento de Trump a Daniels.

Mas o juiz negou o pedido de adiamento adicional e marcou a data do julgamento para 15 de abril. Isso significa que o caso pode ser encerrado no final de maio.

Nenhum outro ex-presidente dos EUA alguma vez enfrentou acusações criminais. Mas os eleitores republicanos apoiaram Trump quando as acusações foram apresentadas há um ano, e as sondagens de opinião mostram-no essencialmente empatado com Biden neste momento.

Os problemas jurídicos de Trump também ameaçam o seu bolso, já que ele acumulou gastos de mais de meio bilhão de dólares em julgamentos, além dos crescentes honorários advocatícios.

Trump enfrentou o prazo de segunda-feira para pagar uma sentença de fraude civil de US$ 454 milhões, que ele disse não poder pagar. As autoridades de Nova Iorque estavam preparadas para começar a confiscar os seus bens.

Um tribunal de apelações de Nova York deu-lhe 10 dias para pagar uma fiança de US$ 175 milhões enquanto ele interpõe recurso. Trump disse que rapidamente conseguiria esse dinheiro.

A decisão torna menos provável que Trump veja propriedades confiscadas pelas autoridades, ou tenha que vendê-las rapidamente por preços que ele chamou de “liquidação imediata”.