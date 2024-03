Pela 1ª vez, Trump entra para a lista dos 500 mais ricos do mundo com fortuna de US$ 6,5 bilhões

No momento em que Donald Trump conseguiu uma vitória na Justiça para reduzir o valor de uma multa que tinha para pagar por fraude fiscal - um tribunal de apelações de Nova York aceitou os argumentos da defesa do ex-presidente e diminuiu a punição de US$ 454 milhões para US$ 175 milhões, as boas notícias pelo lado financeiro continuam para o republicano.

Sua empresa de mídia social Trump Media & Technology Group concluiu um processo de fusão com a Digital World Acquisition Corp (DWAC) que durava 29 meses, o que significa que as ações agora são oficialmente de Trump.

Segundo o Yahoo Finance, ações da DWAC fecharam em US$ 49,95 na segunda-feira, um aumento de cerca de 185% desde o início do ano. Isso avalia a participação de 58% de Trump na empresa em US$ 3,9 bilhões.

Agora, no total, seu patrimônio líquido aumentou em mais de US$ 4 bilhões. Isso significa que, pela primeira vez, Trump entrou para o ranking das 500 pessoas mais ricas do mundo, segundo o Bloomberg Billionaires Index, com uma fortuna de US$ 6,5 bilhões.

Trump prometeu colocar rapidamente dinheiro ou um título para cobrir o valor reduzido de sua multa. No momento, ele não pode lucrar com a fusão da Trump Media com a DWAC porque suas ações estão bloqueadas por cerca de seis meses.

A conclusão da fusão, concluída após uma investigação e um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e ações judiciais de última hora de executivos e investidores, significa que as ações agora estão incluídas no cálculo da Bloomberg sobre o patrimônio líquido de Trump. Anteriormente, sua participação havia sido avaliada em apenas US$ 22,5 milhões, com base em seu formulário de divulgação financeira mais recente.