Trump consegue reduzir fiança para US$ 175 milhões em processo por fraude

O ex-presidente Donald Trump conseguiu uma vitória na Justiça nesta segunda-feira, 25. Um tribunal de recursos reduziu o valor de uma fiança que ele deve, de US$ 454 milhões para 175 milhões de dólares, e estendeu o prazo para o pagamento.

Trump tinha que pagar quase meio bilhão de dólares até esta segunda, mas agora poderá depositar o valor reduzido em até dez dias.

O republicano, que tenta voltar à Casa Branca nas eleições deste ano, precisa pagar a fiança para poder recorrer de um processo por fraude fiscal. Ele foi condenado por inflar o valor de suas propriedades de modo artificial para obter vantagens, como empréstimos bancários em condições mais vantajosas.

Caso não pague a fiança, Trump poderá ter suas propriedades confiscadas. A fortuna dele é estimada em 2,4 bilhões de dólares pela revista Forbes, mas boa parte dela se deve a bens imobiliários, que não podem ser vendidos rapidamente. Assim, o ex-presidente disse que não tinha condições de pagar 454 milhões de multa e que várias empresas lhe negaram um empréstimo para levantar o dinheiro.

Em Nova York, se você ganha dinheiro cometendo fraudes persistentemente, precisa devolver os ganhos ilícitos ao estado. Neste caso, o juiz determinou que Donald Trump ganhou mais de US$ 350 milhões do que deveria se tivesse dito a verdade sobre seus ativos e, quando os juros são adicionados, o valor chega a US$ 454 milhões.

O ex-presidente apelou a um tribunal do estado para poder pagar um valor menor ou nenhuma parte da fiança, ou mudassem o prazo de pagamento, alegando que enfrentaria danos irreparáveis se fosse forçado a vender propriedades de forma emergencial.