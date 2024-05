Cientistas descobrem planeta com temperatura similar à da Terra e potencialmente habitável Próximo passo da pesquisa deve incluir o uso do Telescópio Espacial James Webb para analisar a atmosfera do Gliese 12b

Espaço sideral: agência americana anunciou parceria com astrônomos em pesquisa de inteligência alienígena (Lev Savitskiy/Getty Images)