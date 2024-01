Eleição nos EUA: primárias em Iowa abrem jornada eleitoral e serão teste para rivais de Trump

O longo processo eleitoral dos Estados Unidos terá seu primeiro movimento oficial nesta segunda-feira, 15. Os eleitores republicanos do estado de Iowa vão escolher qual candidato presidencial preferem, em um ritual que se repetirá em mais 49 estados nas próximas semanas.

O favorito na disputa é o ex-presidente Donald Trump, que tem cerca de 51% de preferência em Iowa, segundo compilado de pesquisas do site FiveThirtyEight.

Assim, o foco do dia estará na disputa pelo segundo lugar. Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, e Ron DeSantis, governador da Califórnia, estão empatados com cerca de 12%. Algumas pesquisas apontam que Haley teve avanço na última semana e está ligeiramente à frente de DeSantis, depois da desistência de Chris Christie.

Iowa tem a tradição de receber o início das primárias desde 1972, quando o sistema atual foi adotado. Assim, o estado de 3,2 milhões de habitantes, no meio do país, acaba tendo um peso importante na disputa: quem começa bem ali costuma ter um impulso para a campanha. Já quem vai muito mal geralmente desiste, pois a falta de votos afasta doações e eleitores nas etapas seguintes.

Uma vitória em Iowa, no entanto, não significa sucesso garantido. Barack Obama venceu lá e depois se elegeu presidente em 2008, mas Joe Biden perdeu em Iowa e conquistou o cargo em 2020.

Tradicionalmente, os dois partidos faziam sua primeira primária em Iowa, mas neste ano a votação será apenas dos republicanos. Os democratas decidiram mudar a regra e farão a votação inicial em New Hampshire, no dia 23.

A mudança foi feita porque autoridades democratas consideram que New Hampshire, na costa leste, representa melhor o tamanho das populações no país e é mais acessível aos candidatos do que Iowa, um estado mais isolado no interior do país.

A votação democrata em Iowa sera em 5 de março, na chamada Super Terça, dia em que 16 dos 50 estados terão primárias.

Entenda o modelo de Caucus

A votação em Iowa usa o modelo de Caucus: eleitores se reúnem em espaços como ginásios e auditórios. No modelo republicano, representantes de cada candidato fazem uma defesa deles e, em seguida, os eleitores depositam votos secretos em uma urna.

Já os democratas usam um modelo mais complicado. Os eleitores votam se agrupando, de forma física, em espaços abertos. Se um candidato recebe menos de 15% dos votos, seus eleitores precisam escolher outro nome. Em seguida, o vencedor de cada reunião é enviado para a central do partido.

O modelo é questionado por afastar eleitores com menos tempo: em vez de apenas colocar um voto na urna, algo que leva alguns minutos, pode ser preciso dedicar mais de uma hora para participar do processo. Já defensores dos caucus dizem que a opção prioriza os eleitores mais engajados.