Eleições EUA 2024: veja os candidatos que seguem na disputa

Os Estados Unidos elegem um novo presidente em 5 de novembro de 2024. Falta menos de um ano para a data, e 13 nomes estão na disputa.

Do lado democrata, o presidente Joe Biden tentará a reeleição, e é o favorito para obter a nomeação do partido. Ao menos desde os anos 1950, todos os presidentes que estavam no cargo e podiam disputar a reeleição conseguiram a indicação para concorrer.

Na oposição, seis nomes tentam disputar a indicação com o ex-presidente Donald Trump, que lidera a preferência no Partido Republicano, segundo as pesquisas mais recentes, apesar de enfrentar processos na Justiça.

Trump perdeu a reeleição em 2020, mas se recusou a reconhecer a derrota. Ele é julgado por suas tentativas de reverter o resultado à força, com ações como pressionar funcionários a mudar contagem de votos e incitar apoiadores a invadir o Congresso dos EUA. O ex-presidente corre risco de ser considerado inelegível por ter se envolvido na invasão. Colorado e Maine barraram Trump de disputar a eleição naqueles estados, mas o caso ainda precisa ser analisado por várias instâncias da Justiça, incluindo a Suprema Corte do país.

Leia mais: entenda como funciona todo o processo das eleições nos EUA, das primárias à posse

A eleição nos EUA adota o modelo de primárias, que começam em 15 de janeiro. Nesta etapa, eleitores de cada partido votam em seu candidato preferido em cada estado. Conforme as primárias avançam, é comum que os nomes menos competitivos desistam.

As indicações dos partidos são sacramentadas em convenções nacionais dos partidos, marcadas para julho e agosto de 2024. Depois delas, começa o embate direto entre os candidatos escolhidos pelos dois partidos, até a votação em 5 de novembro. O eleito tomará posse em 20 de janeiro de 2025, para um mandato de quatro anos.

Candidatos democratas

Joe Biden

O atual presidente dos EUA assumiu o cargo em 2021, após uma carreira política de mais de quatro décadas. Ele foi eleito senador em 1973 e ficou no cargo até 2009. Em 2008, ele foi eleito vice-presidente, na chapa de Barack Obama, e ocupou o cargo por dois mandatos. Nas eleições de 2020, derrotou Donald Trump e se tornou o presidente mais velho a assumir o cargo, com 78 anos. Se vencer a reeleição, terá 82 na data da nova posse.

O governo Biden é mal avaliado por 55,4% dos americanos e aprovado por 39,1% deles, segundo o site FiveThirtyEight, que agrega dados de várias pesquisas. No entanto, Biden tem 68% de preferência entre os democratas para as primárias. Os dados são de 28 de dezembro.

Joe Biden: presidente dos EUA buscará reeleição e poderá enfrentar Trump novamente

Marianne Williamson

Conhecida por seu trabalho como escritora, publicou 13 livros, sobre temas como auto-ajuda e espiritualidade. Era convidada frequente do programa de Oprah Winfrey, e chegou a ser conhecida como sua conselheira espiritual. Disputou as primárias presidenciais em 2020, mas desistiu no começo da corrida e endossou a candidatura de Bernie Sanders. Nas pesquisas, tem 7,1%.

Dean Phillips

Deputado por Minnesota, integra a ala moderada do partido e questiona a idade de Biden para disputar a reeleição. É herdeiro de uma fabricante de bebidas. Soma 3,8% nas pesquisas.

Candidatos republicanos

Donald Trump

O ex-presidente é atualmente o favorito para obter a nomeação republicana: pesquisas o apontam com média de 54% de apoio, segundo levantamento do site FiveThirtyEight.

Donald Trump: ex-presidente durante comício em Waterloo, Iowa, em 19 de dezembro

No entanto, Trump é réu em vários processos, que estão sendo analisados durante a campanha. Ele perdeu a reeleição em 2020, mas se recusou a reconhecer a derrota. O ex-presidente é julgado por suas tentativas de reverter o resultado à força, com ações como pressionar funcionários a mudar contagem de votos e incitar apoiadores a invadir o Congresso dos EUA.

Em dezembro, Trump ganhou um desafio adicional: a Suprema Corte do Colorado o declarou como inelegível, por considerar que ele se envolveu em uma insurreição contra a Constituição, por seu envolvimento na invasão ao Congresso, em 6 de janeiro de 2021. A medida vale apenas no Colorado, e a Suprema Corte nacional deve dar uma decisão final sobre o tema, mas não há data prevista para isso.

Ron DeSantis

Governador da Flórida desde 2019, atraiu atenção ao defender medidas conservadoras e polêmicas, como restringir o acesso a livros com temáticas LGBT em escolas. Durante a pandemia, manteve a Florida sem restrições de circulação e, com uma política de impostos mais baixos, atraiu mais empresas e moradores para o estado. No entanto, perdeu força nas pesquisas ao longo de 2023 e agora vê a segunda posição ameaçada. Ele chegou a ter 35% de intenção de votos entre os republicanos, mas agora está no patamar de 11%.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, e sua esposa Casey, em 8 de novembro de 2022 em Tampa, no noroeste do estado

Nikki Haley

Foi embaixadora dos EUA na ONU no governo Trump e governadora da Carolina do Sul de 2011 a 2017. Filha de imigrantes indianos, defende a renovação na política e aumentar a proteção das fronteiras. Ganhou impulso no segundo semestre de 2023 e disputa o segundo lugar nas pesquisas com DeSantis, na faixa dos 11%.

Nikki Haley, durante evento de campanha em New Hampshire

Vivek Ramaswamy

Filho de indianos e bilionário, fez fortuna com uma empresa de biotecnologia e outros negócios. Nos últimos anos, ficou conhecido ao criticar ações sociais e de inclusão das empresas. Ganhou destaque nos últimos meses ao participar de debates republicanos, mas o impulso não foi consistente. Atualmente, soma 3,5% das intenções de voto.

Chris Christie

Governou Nova Jersey de 2010 a 2018 e disputou as primárias presidenciais em 2016. Foi apoiador de Trump, mas rompeu com o ex-presidente e hoje centra sua campanha em críticas a ele. Tem 3,4% de preferência, segundo as pesquisas.

Asa Hutchinson

Governou o Arkansas de 2015 a 2023 e teve cargos no governo de George W. Bush, como o de diretor do DEA, departamento de combate às drogas. Soma 0,6% dos votos republicanos, de acordo com pesquisas.

Ryan Binkley

Criou duas instituições: a Generational Group, uma consultoria especializada em fusões e aquisições aberta em 2005 e que ele ainda preside, e a igreja Create, de 2014, da qual é pastor e líder. Sua média nas pesquisas está próxima de zero.

Candidatos independentes

Cornel West

Ex-professor de universidades como Yale, Princeton e Harvard, é um ativista progressista, que foi um forte crítico do governo de Barack Obama.

Jill Stein

Doutora em física, concorreu à Presidência em 2012 e 2016 pelo Partido Verde. Defende que os americanos tenham direito garantido a emprego, saúde pública, moradia e educação.

Robert F. Kennedy Jr.

Filho de Robert Kennedy, procurador-geral dos EUA assassinado durante a campanha presidencial de 1968, e sobrinho do ex-presidente John Kennedy. É um ativista anti-vacina, que lançou a candidatura no Partido Democrata mas, em outubro, decidiu que disputaria como independente.

Desistiram da candidatura