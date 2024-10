Edifício de 10 andares que desabou na Argentina realizava obra sem autorização

O edifício de dez andares que abrigava um apart-hotel na cidade costeira de Villa Gesell, na Argentina, e que desabou nesta terça-feira foi alvo de uma obra realizada de "forma clandestina", sem a autorização necessária, segundo informou as autoridades locais.

“Estima-se que entre sete e nove pessoas se encontravam no hotel no momento do desabamento, entre trabalhadores de uma obra que estava sendo realizada de forma clandestina, sem cumprir a norma municipal, nem tinham a autorização municipal correspondente”, explicou o município de Villa Gesell, na província de Buenos Aires, através de um comunicado.

Além disso, explicou que as obras do Aparthotel Dubrovnik “foram paralisadas pelo município em agosto deste ano”.

“Neste momento, embora não possamos falar exatamente sobre os detalhes do desabamento, pode-se afirmar que na parte desabada (parte traseira) a estrutura foi modificada de forma ilegal e irregular”, acrescenta o comunicado.

O texto detalha que a decisão de parar as obras do imóvel em agosto se deveu ao fato de este não ter tido a “devida autorização municipal”, e que pouco depois foram autorizadas uma série de pequenas modificações mas apenas no térreo.

Até o momento são desconhecidas as causas do desabamento e não foi divulgada nenhuma informação sobre as vítimas, embora os bombeiros estejam realizando buscas nos escombros.

Segundo o município, para lá se deslocaram bombeiros voluntários das localidades vizinhas de Madariaga, Pinamar, Mar de Ajó e Santa Clara, bem como brigadas de resgate da cidade de Mar del Plata.

Estão sendo procuradas uma dezena de pessoas, que se acredita estarem no prédio quando cerca de 80% de sua estrutura desabou, além de pessoas que estavam em um prédio próximo que também foi afetado.

Também estão no local o ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, e o prefeito de Villa Gesell, Gustavo Barrera, que confirmaram que há pessoas presas nos escombros e que ainda não as quantificaram e nem sabem como estão.

Villa Gessell é uma cidade turística, no litoral da província de Buenos Aires, cuja população se multiplica nos meses de verão. Atualmente, primavera no hemisfério sul, não há grande ocupação.