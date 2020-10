Donald Trump vota antecipadamente na Flórida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez nesta manhã seu voto antecipado nas eleições presidenciais americanas. Trump votou em uma seção na cidade de West Palm Beach, na Flórida, para onde mudou sua residência eleitoral no ano passado.

“Eu acabei de votar, foi tudo muito seguro”, afirmou brevemente Trump, dizendo que é uma honra votar nas eleições e que é muito mais seguro do que votar por carta, um dos pontos mais criticados pelo presidente americano durante a campanha eleitoral. “Votei em um cara chamado Trump”, brincou o presidente, quando perguntado se preencheu a cédula completa.

Neste sábado, Trump tem três compromissos de campanha, na Carolina do Norte, Ohio e Wisconsin, Estados que estão com projeções de voto apertadas para a eleição presidencial, que termina em dez dias, no dia 4 de novembro, e vê o candidato democrata Joe Biden com vantagem.