Deputado da Finlândia é encontrado morto dentro do Parlamento

O deputado finlandês Eemeli Peltonen, de 30 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira, no edifício do Parlamento, em Helsinque, na Finlândia. A causa da morte não foi divulgada. A polícia foi chamada ao local pela manhã e a morte de Peltonen foi confirmada horas mais tarde numa declaração oficial, informou o portal Euronews.

Embora o Parlamento esteja em férias de verão, o primeiro-ministro do país, Petteri Orpo, suspendeu todos os trabalhos políticos, em sinal de respeito ao companheiro morto. O parlamentar era membro do Partido Social-Democrata. Ele também prestou homenagem com um minuto de silêncio, segundo a emissora pública YLE.

"Era um membro muito querido da nossa comunidade e vamos sentir muito a sua falta. Uma vida jovem terminou demasiado cedo", declarou Tytti Tuppurainen, presidente do grupo parlamentar social-democrata, num comunicado.

O presidente do Parlamento da Finlândia, Jussi Halla-aho, também se manifestou pelas redes sociais. Em uma publicação no X, destacou que Peltonen era “um colega muito estimado e respeitado por todas as legendas”.

Carreira política precoce e problemas de saúde

Eemeli Peltonen foi encontrado morto dentro do prédio do Parlamento finlandês, em 19 de agosto de 2025. (MARKKU ULANDER/Lehtikuva/AFP via Getty Images) (MARKKU ULANDER/Lehtikuva/AFP/Getty Images)

A trajetória política de Peltonen começou cedo: aos 18 anos, ele já ocupava o cargo de conselheiro municipal em Jarvenpaa. Nas últimas semanas, porém, estava afastado da atividade, devido a problemas de saúde.

Em junho, ele revelou que enfrentava “um problema renal” que o havia obrigado a se afastar das funções.

“Já recebi alta do hospital, mas, devido à situação, estou em licença médica de verão e totalmente focado na recuperação”, explicou na época, em uma postagem nas redes sociais.