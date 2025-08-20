Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Deputado da Finlândia é encontrado morto dentro do Parlamento

Primeiro-ministro suspendeu todos os trabalhos políticos em respeito ao caso; a causa da morte permanece um mistério

Eemeli Peltonen: homenagens ao deputado foram postas em uma mesa do Partido Social Democrata Finlandês, no Parlamento do país, em 20 de agosto de 2025. (MARKKU ULANDER/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

Eemeli Peltonen: homenagens ao deputado foram postas em uma mesa do Partido Social Democrata Finlandês, no Parlamento do país, em 20 de agosto de 2025. (MARKKU ULANDER/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 13h40.

O deputado finlandês Eemeli Peltonen, de 30 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira, no edifício do Parlamento, em Helsinque, na Finlândia. A causa da morte não foi divulgada. A polícia foi chamada ao local pela manhã e a morte de Peltonen foi confirmada horas mais tarde numa declaração oficial, informou o portal Euronews.

Embora o Parlamento esteja em férias de verão, o primeiro-ministro do país, Petteri Orpo, suspendeu todos os trabalhos políticos, em sinal de respeito ao companheiro morto. O parlamentar era membro do Partido Social-Democrata. Ele também prestou homenagem com um minuto de silêncio, segundo a emissora pública YLE.

"Era um membro muito querido da nossa comunidade e vamos sentir muito a sua falta. Uma vida jovem terminou demasiado cedo", declarou Tytti Tuppurainen, presidente do grupo parlamentar social-democrata, num comunicado.

O presidente do Parlamento da Finlândia, Jussi Halla-aho, também se manifestou pelas redes sociais. Em uma publicação no X, destacou que Peltonen era “um colega muito estimado e respeitado por todas as legendas”.

Carreira política precoce e problemas de saúde

Eemeli Peltonen foi encontrado morto dentro do prédio do Parlamento finlandês, em 19 de agosto de 2025. (MARKKU ULANDER/Lehtikuva/AFP via Getty Images) (MARKKU ULANDER/Lehtikuva/AFP/Getty Images)

A trajetória política de Peltonen começou cedo: aos 18 anos, ele já ocupava o cargo de conselheiro municipal em Jarvenpaa. Nas últimas semanas, porém, estava afastado da atividade, devido a problemas de saúde.

Em junho, ele revelou que enfrentava “um problema renal” que o havia obrigado a se afastar das funções.

“Já recebi alta do hospital, mas, devido à situação, estou em licença médica de verão e totalmente focado na recuperação”, explicou na época, em uma postagem nas redes sociais.

 

Acompanhe tudo sobre:FinlândiaMortes

Mais de Mundo

Israel aprova projeto para dividir Cisjordânia e Jerusalém Oriental

Israel intensifica preparativos para ofensiva em Gaza

Putin e Trump: mídia russa reage de forma negativa ao encontro de presidentes no Alasca

Venezuela se prepara para reação militar contra os EUA com 4,5 milhões de paramilitares mobilizados

Mais na Exame

Mercados

Jackson Hole: em que ficar de olho para entender para onde vão os juros dos EUA

Tecnologia

Databricks entra para o seleto clube das empresa privadas que valem US$ 100 bi

Inteligência Artificial

Apenas 9% dos executivos acreditam em IA totalmente autônoma, mostra pesquisa

Um conteúdo Bússola

Mudança nos hábitos alimentares abre espaço para empreendimentos no segmento de alimentação saudável