Delegação do Catar chega à Síria para abrir embaixada "após sucesso da revolução"

Uma delegação diplomática do Catar chegou à Síria neste domingo, 15, para cumprir as formalidades necessárias para abrir sua embaixada no país "após o sucesso da revolução" que derrubou o regime do ditador sírio Bashar al-Assad, disseram fontes oficiais do Catar.

O porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores, Majed al Ansari, anunciou em comunicado que "uma delegação diplomática do Catar chegou a Damasco para concluir as formalidades necessárias para a abertura da embaixada do Estado do Catar na República Árabe da Síria".

Ansari disse que a delegação se reuniu com o "governo de transição" na Síria e reafirmou o "compromisso total do Estado do Catar em apoiar o povo sírio na realização de suas aspirações de segurança, paz, desenvolvimento e prosperidade após o sucesso de sua revolução".

De acordo com o porta-voz estrangeiro, a delegação discutiu com o lado sírio maneiras de melhorar o fluxo de ajuda humanitária do Catar e avaliou as necessidades dos sírios "durante essa importante fase" de transição.

Na quarta-feira, Ansari anunciou a intenção do Catar de reabrir sua embaixada na Síria "em breve", embora nenhuma data oficial tenha sido anunciada ainda.

O Catar, que mantém boas relações com a Turquia, foi muito crítico em relação ao governo de Bashar al-Assad e reclamou que, durante seu mandato, o presidente deposto desperdiçou oportunidades de se reintegrar totalmente à comunidade internacional e acabar com 13 anos de guerra na Síria.

O pequeno Estado do Golfo Pérsico foi um dos primeiros a expressar seu "forte apoio ao povo sírio" após a fuga de Assad e sua família para Moscou, e pediu para que as várias facções insurgentes e grupos políticos do país a "optem pelo diálogo" para "um futuro melhor para a Síria".

Além disso, se colocou como mediador, recebendo os ministros das Relações Exteriores da Turquia, Rússia e Irã - os defensores de um cessar-fogo na Síria até a queda de Assad - em Doha, no fim de semana, para discutir o futuro e uma transição pacífica no país árabe.