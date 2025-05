Décimo mais rico do mundo, fundador do Google doa US$ 700 milhões

A maior parte de uma doação misteriosa de nada menos que US$ 700 milhões feita esta semana pelo multibilionário Sergey Brin - cofundador e um dos donos do Google - foi para a Catalyst4, uma organização filantrópica que ele mesmo fundou em 2021 com o propósito de apoiar pesquisas sobre doenças do sistema nervoso e soluções para as mudanças climáticas. A outra parte da doação foi para a Fundação Michael J. Fox , que apoia pesquisas sobre a doença de Parkinson.

O magnata da tecnologia — cujo patrimônio líquido é estimado em US$ 144 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg — doou aproximadamente 4,1 milhões de ações da Alphabet, de acordo com um documento da SEC (órgão regulador do mercado americano), divulgado na quarta-feira.

O registro regulatório, no entanto, não revelava os destinatários da doação, gerando curiosidade e muitas especulações. Só neste sábado um porta-voz de Brin confirmou para quem os US$ 700 milhões foram doados.

A Fundação Michael J. Fox foi criada pelo ator da trilogia "De volta para o futuro", diagnosticado com Parkinson em meados da década de 90. Posteriormente ele criou a fundação dedicada a financiar pesquisas e tratamentos para a doença.

Alta na Alphabet

As doações de Brin ocorrem no momento em que as ações da Alphabet foram impulsionadas pelo sentimento positivo dos investidores após o anúncio de novos recursos e produtos do Google na área de inteligência artificial (IA), apresentados na sua conferência anual de desenvolvedores. As ações da big tech subiram mais de 13% no mês passado.

A iniciativa desta semana se encaixa em um padrão de Brin, que regularmente transfere porções substanciais de seus ativos na Alphabet para iniciativas filantrópicas ou estratégicas, muitas vezes coincidindo com grandes anúncios de produtos do Google.

Em 2023, ele doou cerca de US$ 600 milhões em ações da Alphabet na época do lançamento da ferramenta de busca por IA do Google. Brin também relatou doações adicionais de ações superiores a US$ 100 milhões em maio e novembro daquele ano.

O multibilionário tem longo histórico de apoio a causas relacionadas à pesquisa médica, especialmente à doença de Parkinson. Por meio de sua fundação sem fins lucrativos ele também financiou projetos em tecnologia climática e saúde pública. Doações anteriores apoiaram startups que pesquisam tratamentos com psicodélicos e propostas "ambiciosas" , como US$ 155 bilhões para um projeto de “ilhas de energia” artificiais na costa de Copenhague, na Dinamarca.

Apesar de ter deixado a gestão diária do Google em 2019, juntamente com o cofundador Larry Page, Brin continua profundamente envolvido na direção de longo prazo da empresa.

A fortuna pessoal de Brin fez dele a décima pessoa mais rica do mundo. Page tem uma ligeira vantagem como o nono mais rico, com um patrimônio líquido estimado em US$ 153,2 bilhões.

Grande parte da riqueza de Brin está contida em uma mistura de ações Classe B e Classe C da Alphabet — estruturas que preservam seu poder de voto e, ao mesmo tempo, oferecem flexibilidade no planejamento financeiro.

Desde a oferta pública inicial do Google em 2004, Brin vendeu mais de US$ 11 bilhões em ações da empresa, mostram dados da Bloomberg.