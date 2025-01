CPI: inflação dos EUA acelera e tem alta anual de 2,9% em 2024

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos subiu 0,4% em dezembro. O dado foi divulgado nesta quarta-feira, 15, pelo Escritório de Estatísticas do Trabalho.

Com isso, o indicador fechou 2024 com taxa anual de 2,9%. Em novembro, o indicador de inflação em 12 meses estava em 2,7%.

A maioria dos analistas esperava alta anual de 2,9%, de acordo com o Wall Street Journal. Em agosto, setembro e outubro, o indicador havia subido 0,2% a cada mês, na comparação com os meses anteriores.

A alta de dezembro foi puxada pelo custo de energia, que avançou 2,6% em dezembro. Só a gasolina avançou 4,4% no mês. Já o custo de comida subiu 0,3%.

O núcleo do CPI, que exclui gastos com comida e energia, subiu 0,2% em dezembro e 3,2% em 12 meses.

A meta do Fed, o banco central americano, é trazer a inflação americana para 2%. No entanto, a meta do Fed se baseia em outro indicador, o PCE, que reúne gastos de consumo pessoal. O PCE de novembro, último dado disponível, apontou alta anual de 2,4%. Os dados de dezembro serão divulgados em 31 de janeiro.

A aceleração da inflação aumenta as chances de o Fed pausar o corte nas taxas de juros.

Inflação em queda

A inflação nos EUA chegou a 9,1% ao ano em junho de 2022, na esteira da crise gerada pela pandemia. Em resposta a isso, o Fed deu início a um ciclo de alta nos juros, que durou dois anos. O corte da taxa foi iniciado em setembro, quando os juros foram para a faixa de 4,75% a 5% ao ano. Foi a primeira baixa em quatro anos. Nos meses seguintes, houve novas baixas, e a taxa atual é de 4,25% a 4,5% ao ano.

A próxima reunião do FOMC, comitê do Fed que decide a taxa de juros, será em 28 e 29 de janeiro.

A maioria dos analistas apontam que o Fed deverá fazer uma pausa nos cortes. Donald Trump iniciará seu segundo mandato como presidente dos EUA e poderá trazer incertezas na economia. Trump promete medidas duras, como aumentar tarifas de importação de produtos e expulsar imigrantes, o que deverá ter grandes impactos econômicos se forem implantadas de fato.

Os juros altos nos EUA atraem mais capitais ao país, o que reduz o fluxo para outros países, como o Brasil, que passam a ter mais dificuldade para captar recursos. A alta nos juros americanos também influencia a queda na taxa de juros do Brasil.