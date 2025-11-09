COP30: Trump chama estrada construída em Belém de 'grande escândalo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste domingo, 9, a construção de uma estrada em Belém, no Pará, em referência à Avenida da Liberdade, obra de 13 quilômetros que corta áreas de floresta e comunidades locais e já havia sido alvo de controvérsia.

Em post em sua rede social, a Truth Social, Trump classificou a obra como um "grande escândalo". O presidente dos EUA, que retirou o país do Acordo de Paris, é a mais notável ausência no encontro climático.

"Eles devastaram completamente a Floresta Amazônica no Brasil para construir uma rodovia de quatro faixas para ambientalistas circularem. Virou um grande escândalo!", escreveu o presidente dos EUA.

No post, ele cita uma reportagem da Fox News que alega que 100.000 árvores foram derrubadas para construir uma estrada na região.

Anunciado em 2020, o projeto da Avenidade da Liberdade ganhou ritmo após a confirmação de Belém como sede da conferência climática mundial e se tornou alvo de controvérsia.

Em março, a BBC noticiou que a estrada ameaçava o meio-ambiente e as comunidades locais. O objetivo da obra de mobilidade é facilitar o tráfego para a capital paraense, sobretudo durante a COP30.

A informação desencadeou uma série de respostas dos governos do Pará e federal. A gestão paraense informou à época que "as comunidades estão sendo beneficiadas com infraestrutura e serviços" após a construção da estrada.

"A avenida de cerca de 13 km é uma importante obra de mobilidade para a Região Metropolitana de Belém, vai beneficiar mais de 2 milhões de pessoas e foi licitada antes mesmo de Belém ser definida como sede da conferência. Esse projeto não faz parte do pacote de investimentos para a COP, que contempla cerca de 30 obras estruturantes desenvolvidas pelo governo do Estado", disse o governo em nota à BBC na ocasião. Já a Secretaria Extraordinária para a COP30, vinculada à Casa Civil da Presidência da República do Brasil, emitiu uma nota em março para explicar que a obra não era de "responsabilidade do governo federal ou faz parte das 33 obras de infraestrutura previstas para a realização da COP30". "Salientamos que o título da notícia, em inglês e em português, desinforma o leitor, à medida que induz, de forma equivocada, a relação entre a obra e as ações do governo federal para a preparação da Conferência e que ficarão de legado à população da cidade", informou a Secretaria na época.

Crítica crescente

No sábado, 8, o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, já havia classificado a COP30 como uma conferência prejudicial e equivocada.

Em entrevista à Associated Press, ele afirmou que o evento “é essencialmente uma farsa” e “não é uma organização honesta buscando melhorar a vida humana”. Wright acrescentou que pode comparecer à próxima edição “para levar um pouco de bom senso”.

A Casa Branca confirmou que os Estados Unidos não vão enviar representantes de alto escalão à conferência. Segundo comunicado, o presidente “não colocará em risco a segurança econômica e nacional do país para perseguir metas climáticas vagas”.

Mudança de postura dos EUA

Os Estados Unidos, a maior potência global, têm mudado de posição em questões climáticas de forma intensa nos últimos anos.

Em 2015, o presidente Barack Obama, do Partido Democrata, apoiou o Acordo de Paris. No ano seguinte, contudo, Trump foi eleito presidente e retirou os EUA do compromisso após tomar posse.

Em 2021, nova reviravolta. O presidente Joe Biden, ex-vice de Obama, levou o país de volta ao acordo e lançou uma série de ações para estimular novas fontes de energia. Porém, Trump voltou à Casa Branca este ano, e retirou novamente os Estados Unidos do acordo climático.

Um dos seus lemas de campanha é "drill, baby, drill", um chamado a aumentar a exploração de petróleo.