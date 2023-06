Contraofensiva da Ucrânia com apoio do Ocidente avança contra a Rússia

A contraofensiva da Ucrânia rendeu pequenas vitórias contra as defesas russas neste domingo, 11. As forças de Kiev, apoiadas por sofisticados armamentos ocidentais e novas brigadas treinadas no Ocidente, atacaram vários eixos da linha de frente russa de mais de 960 quilômetros.

Esse é provavelmente o maior esforço até agora para expulsar as forças russas do território que tomaram desde a invasão da Ucrânia em fevereiro do ano passado. Depois de meses na defensiva, as forças ucranianas na quinta, 8, e sexta-feira, 9, intensificaram significativamente os ataques, com o objetivo de romper as linhas russas.

Os primeiros ataques foram caros, com quatro veículos de combate de infantaria Bradley e dois tanques Leopard de fabricação alemã destruídos. Além deles, um veículo blindado francês e um veículo de combate Oshkosh de fabricação americana foram abandonados no campo de batalha.

A ofensiva ucraniana

Neste domingo, depois de reconstituir forças e fazer um balanço dos ataques iniciais que custaram caro em equipamentos, a Ucrânia disse ter capturado um vilarejo na região de Donetsk e avançado em várias frentes.

As forças armadas postaram um vídeo em que soldados da 68ª Brigada Jaeger erguem uma bandeira ucraniana do lado de fora de um prédio em ruínas no vilarejo de Blahodatne, na região de Donetsk, que tinha uma população de 3.500 pessoas antes da guerra.