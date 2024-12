Conheça os cinco empregos com as maiores taxas de acidentes fatais nos EUA

Trabalhos de extração de madeira, transporte e caça podem ser empregos arriscados nos Estados Unidos, segundo as últimas taxas de acidentes de trabalho fatais divulgadas pelo Bureau of Labor Statistics (Departamento do Trabalho). A pasta publicou recentemente dados sobre acidentes fatais no trabalho em 2023 por setor e ocupação no país.

Os índices de acidentes fatais no trabalho caíram no geral no ano passado. "Um trabalhador morreu a cada 99 minutos de um acidente de trabalho em 2023, em comparação com 96 minutos em 2022", disse o departamento em um comunicado à imprensa.

Três ocupações tiveram taxas acima de 50 fatalidades por 100.000 trabalhadores em tempo integral. Trabalhadores madeireiros tiveram uma taxa de acidentes fatais de quase 100 por 100.000 trabalhadores equivalentes em tempo integral em 2023, muito acima da taxa geral de 3,5 fatalidades por 100.000 trabalhadores na mesma escala no ano passado. Essa taxa de 3,5 foi um pouco abaixo da taxa de 3,7 em 2022.

Veja a seguir os cinco empregos mais mortais nos EUA com base em acidentes de trabalho fatais por 100.000 trabalhadores equivalentes em tempo integral: