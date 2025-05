Conclave começa no Vaticano com missa solene na Basílica de São Pedro

A Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi palco nesta quarta-feira, 7, da missa Pro Eligendo Pontifice, cerimônia solene que dá início ao Conclave — processo pelo qual será escolhido o novo Papa. A celebração começou às 5h no horário de Brasília (10h, horário local) e deve ter cerca de 90 minutos de duração. Cerimônia marca a última aparição pública dos cardeais eleitores antes de se recolherem para as votações. A escolha do sucessor de Papa Francisco, que morreu em abril aos 88 anos, deve ocorrer nos próximos dias.

Durante a missa, presidida pelo cardeal decano Giovanni Battista Re, foram entoados cantos e feitas orações voltadas à inspiração divina dos cardeais, que terão a responsabilidade de eleger o próximo Pontífice. Homenagens ao Papa Francisco marcaram o tom emotivo da celebração, com preces como “oremos pelo falecido romano Pontífice Francisco”, destacando o legado espiritual e pastoral deixado pelo líder da Igreja Católica.

Após o término da cerimônia, os cardeais vão se dirigir em procissão até a Capela Sistina, entoando o hino latino Veni Creator Spiritus. Já dentro da capela, realizarão o juramento de manter absoluto sigilo sobre todo o processo de votação. Este ritual reforça o caráter solene e reservado do conclave, uma tradição que remonta ao século XIII.

O conclave será realizado por 133 cardeais com menos de 80 anos, entre eles sete brasileiros. Para ser eleito, o novo Papa precisa receber pelo menos 89 votos. A primeira votação está prevista para ocorrer às 14h (horário de Brasília), e a expectativa é que o processo de escolha dure entre dois e três dias, com votações sucessivas até que um nome alcance a maioria qualificada.

O momento mais simbólico virá com a tradicional fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina: preta, caso nenhum nome seja escolhido; branca, para anunciar ao mundo que a Igreja Católica tem um novo Papa.

Primeira fumaça de conclave está prevista para 14h de quarta

Às 16h30 (11h30 em Brasília), a primeira rodada de votação do conclave é iniciada. Um dos momentos mais simbólicos da Igreja Católica, a fumaça que indica a eleição (ou não) de um novo Pontífice já tem horários previstos para acontecer. A primeira delas — normalmente preta, já que dificilmente há consenso logo na primeira rodada de votação — está prevista para às 19h de quarta-feira (14h em Brasília).

A partir do segundo dia, o ritmo segue um padrão estabelecido: são quatro votações por dia, duas pela manhã e duas à tarde. No entanto, só há previsão de uma fumaça por turno de votação, podendo aparecer às 5h30 ou 7h e 12h30 ou 14h.

Caso o novo Papa seja escolhido já na primeira votação de uma das sessões, a fumaça branca pode aparecer antes do horário previsto, indicando que o quórum de dois terços foi alcançado. Se não houver, a queima com a emissão da fumaça preta ocorre só no segundo horário de cada turno. Após a fumaça branca, o anúncio oficial — o tradicional “Habemus Papam” — costuma ocorrer entre 45 minutos e uma hora depois, com o novo Pontífice se apresentando na sacada da Basílica de São Pedro.

Caso a definição do novo Pontífice não seja feita em três dias, a votação é suspensa para um dia de oração.