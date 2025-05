Jornalista brasileira é escolhida para ler Oração Universal durante missa de abertura do Conclave

A jornalista gaúcha Andressa Collet, radicada em Roma, foi escolhida para ler a Oração Universal durante a missa de abertura do Conclave no Vaticano, realizada nesta quarta-feira, 7. Natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, Andressa é especialista em assuntos religiosos e colabora com o Vatican News, principal portal de notícias do Vaticano.

Ela mora na Itália há mais de uma década, acompanhada do marido e filhos, e, durante a pandemia, ganhou visibilidade ao relatar a rotina de Roma em quarentena para veículos de comunicação no Brasil.

Nas redes sociais, Andressa compartilha o cotidiano no Vaticano e reflexões sobre espiritualidade, combinando jornalismo e fé. Seu trabalho é reconhecido pela forma como aproxima o público da realidade do Vaticano e da vida religiosa.

Encontro com Papa Francisco

Em 2024, Andressa teve a oportunidade de se reunir com o Papa Francisco durante um encontro privado com brasileiros no Vaticano. Na ocasião, ela fez questão de levar a bandeira do Brasil e recordou momentos especiais com o falecido pontífice, destacando a importância do acolhimento que recebeu, tanto pessoal quanto em relação à sua maternidade.

"Foi um Papa como um pai, que acolheu, que abraçou. Ele abençoou meu filho Leonardo, quando tinha um ano, e depois o meu filho Lorenzo, ainda na minha barriga", relatou Andressa ao portal G1.

Ela também ressaltou como Francisco promoveu uma “abertura extraordinária para as mulheres”, algo que, segundo ela, a fez se sentir ainda mais conectada com o pontífice e com a Igreja.