O que se sabe sobre o tsunami que disparou alertas no Japão, Rússia, EUA, Chile e Colômbia

Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu, nesta terça-feira (29), a costa leste da Rússia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o que desencadeou um alerta de tsunami no Oceano Pacífico. O epicentro do tremor foi localizado a cerca de 136 km a leste da cidade de Petropavlovsk-Kamchatskiy, na península de Kamchatka, a uma profundidade de 19 km, segundo o USGS.

Durante as primeiras após o ocorrido, as autoridades japonesas advertiram para o risco de um tsunami de um metro atingir o litoral do país.

"Não entrem no mar ou se aproximem da costa até que o alerta seja suspenso", advertiu a autoridade meteorológica do Japão.

O tsunami pode alcançar os litorais de Rússia e Japão "nas três próximas horas", escreveu o centro de tsunamis americano, que também alertou sobre o perigo em partes da costa do Alasca e da ilha americana de Guam, no Pacífico.

Alertas de Tsunami e Riscos para Vários Países

Na sequência, os Estados Unidos advertiram para o risco de ondas de mais de 3 metros de altura em partes da costa da Rússia e do arquipélago havaiano, após o terremoto de magnitude 8,8. Ondas entre 1 e 3 metros de altura também poderiam atingir o Japão e a ilha americana de Guam, no Pacífico, segundo o centro americano de tsunamis com sede no Havaí.

O governo mexicano solicitou à Proteção Civil que mantivesse as pessoas afastadas do litoral após a Marinha alertar sobre "fortes correntes na entrada dos portos" da Baixa Califórnia (noroeste) e Chiapas (sul).

Toda a costa norte-americana, do Alasca à Califórnia, incluindo o Havaí, está sob alerta de tsunami de vários graus, de acordo com o centro de tsunamis. Além disso, as viagens aéreas estão sendo impactadas ao longo da Costa Oeste dos Estados Unidos e no Havaí.

Impacto em Viagens Aéreas e Preocupações no Japão

Segundo o site de rastreamento FlightRadar24, aeronaves que partiram de cidades como Los Angeles, São Francisco, San Diego e Vancouver com destino a Honolulu foram forçadas a retornar ou desviar suas rotas na noite de terça-feira (29). A capital havaiana registra paralisações no aeroporto devido ao risco elevado associado à possível chegada de ondas gigantes.

O Ministério de Emergências da Rússia informou que um tsunami inundou partes da cidade de Severo-Kurilsk, nas Ilhas Curilas, onde dois mil moradores foram evacuados. Um vídeo publicado nas redes sociais parece mostrar prédios na cidade submersos pela água do mar. Várias pessoas ficaram feridas no terremoto, nenhuma gravemente, de acordo com a mídia estatal russa.

Autoridades da região de Sakhalin, no Extremo Oriente da Rússia, declararam estado de emergência no norte das Ilhas Curilas, onde ondas danificaram prédios e causaram inundações.

Reações no Japão e Evacuações

"Foi declarado estado de emergência no Distrito de Curilas do Norte, onde um terremoto e um tsunami ocorreram hoje", informou o governo regional de Sakhalin em um comunicado.

No Japão, imagens de televisão mostraram pessoas fugindo, de carro ou a pé, para áreas mais altas, incluindo na ilha de Hokkaido, no norte, onde o primeiro tsunami de 30 centímetros foi observado.

Trabalhadores da usina nuclear de Fukushima, danificada no nordeste do Japão, devastada por um tsunami em 2011, foram evacuados por precaução, informou o operador do local.

Segundo a CNN, mais de 1,9 milhão de pessoas em todo o Japão foram instadas a se mudar para um terreno mais seguro, com a chegada das ondas em várias partes da costa - embora as ondas permaneçam muito menores do que o previsto anteriormente. O transporte foi interrompido em todo o país.

As primeiras ondas atingiram a ilha de Hokkaido, no extremo norte do Japão. Sirenes de tsunami podiam ser ouvidas em partes da ilha na manhã de quarta-feira. Ondas medindo cerca de 30 a 50 centímetros foram registradas, inicialmente, ao longo da costa leste, aproximando-se da área metropolitana de Tóquio, de acordo com dados da Agência Meteorológica do Japão. Isso está muito abaixo da previsão inicial de até três metros.

Já em Miyagi, um porto no norte do Japão, as ondas alcançaram 1,3 metro, segundo informou a Agência Meteorológica do Japão nesta quarta-feira.

Alertas na América Latina

A Colômbia ordenou que os moradores evacuassem as praias e áreas costeiras ao longo do Oceano Pacífico na quarta-feira devido a um alerta de tsunami após o terremoto de magnitude 8,8 na costa leste da Rússia, informou a autoridade de gerenciamento de riscos.

"Fortes correntes e ondas de tsunami são esperadas na costa do Pacífico", declarou a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD) na manhã desta quarta-feira, ordenando "uma evacuação preventiva de praias e áreas de maré baixa" nos departamentos de Nariño (sudeste) e Chocó (noroeste).

O Peru também emitiu um alerta de tsunami: "Após análise e avaliação do Centro Nacional de Alerta de Tsunami desta Diretoria, informa-se que este evento gera um alerta de tsunami para a costa peruana", afirmou a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Peru no X. "Este evento será mantido sob vigilância constante", acrescentou.

O Equador ordenou a evacuação preventiva de praias, docas e áreas baixas nas turísticas Ilhas Galápagos, a 1.000 km do continente, informou a Secretaria de Riscos.

"Um nível de alerta de tsunami foi estabelecido para a Região Insular (Galápagos), o que implica a suspensão imediata das atividades marítimas, bem como a evacuação preventiva de praias, docas e áreas baixas", afirmou a secretaria, em um comunicado.