Comissão reguladora da China impõe sanções contra PwC no país

A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) anunciou, nesta sexta-feira, 13, que impôs sanções administrativas à PwC por falta de diligência na auditoria do relatório anual e na emissão de títulos da Evergrande Real Estate. A PwC foi obrigada a devolver toda a receita obtida no período, totalizando RMB 27,74 milhões (cerca de US$ 3,9 milhões), além de ser multada em RMB 297 milhões (aproximadamente US$ 41,8 milhões).

No mesmo dia, o Ministério das Finanças também anunciou sanções administrativas contra a PwC e os contadores registrados envolvidos, com base nas irregularidades identificadas durante a auditoria.

Sanções à PwC e contadores registrados

Em relação à firma de contabilidade, o Ministério das Finanças impôs uma sanção referente ao projeto de auditoria da Evergrande em 2018. As penalidades incluem a devolução de lucros ilícitos e uma multa total de RMB 116 milhões. Além disso, a PwC recebeu uma advertência, foi suspensa de suas atividades por seis meses e teve sua filial em Guangzhou fechada.

Já em relação aos contadores registrados, o Ministério impôs sanções administrativas a 11 contadores envolvidos no caso.

Multas totalizam RMB 441 milhões

O anúncio revelou que a CSRC e o Ministério das Finanças colaboraram para multar a PwC em um total de RMB 441 milhões.

A CSRC informou que, em maio de 2024, impôs sanções severas à Evergrande por fraudes financeiras e emissão enganosa de títulos. A empresa teria emitido relatórios anuais com informações falsas em 2019 e 2020, além de cinco emissões de títulos consideradas enganosas.

Falhas na auditoria da PwC

Durante o período em questão, a PwC foi a empresa responsável pela auditoria da Evergrande. A investigação conduzida pela CSRC indicou que a PwC não agiu com a devida diligência profissional ao auditar os relatórios anuais de 2019 e 2020. Segundo a comissão, a PwC violou diversas normas e requisitos de auditoria, além de não manter o ceticismo profissional necessário. A empresa também não identificou fraudes financeiras significativas, mesmo com evidências substanciais de irregularidades na Evergrande.