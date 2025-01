Começou a seguir Trump e JD Vance 'sem saber' no Instagram? Entenda o que está acontecendo

Usuários das redes sociais relatam nesta semana que estão seguindo "automaticamente" os perfis de Donald Trump e seu vice, J.D. Vance, no Instagram e no Facebook.

O motivo está na política adotada pelas redes sociais para contas institucionais do governo dos EUA. Os perfis oficiais, como @POTUS (President of the United States) e @VP (Vice President), transferem automaticamente seus seguidores para os novos ocupantes dos cargos após a transição de governo. A migração ocorreu após a posse do 47º presidente dos Estados Unidos, realizada na segunda-feira, 20.

Muitos usuários, especialmente aqueles fora dos Estados Unidos, demonstraram insatisfação com a mudança automática. Nas redes sociais, foram compartilhados relatos em que as pessoas afirmaram estar seguindo Trump e Vance sem consentimento.

“Mesmo fora dos EUA, Instagram e outras redes sociais fazem você automaticamente seguir o Trump ou Vance. Por que isso está acontecendo, se você não está nos EUA? Bloqueie-os”, escreveu uma usuária no X.

apparently even if you’re outside of the US instagram and other socials make you automatically follow Trump or Vance. WHY is this happening if we are not even in the US?!? go block them everywhere

— L I V 🪼 (@babyboygenius) January 22, 2025